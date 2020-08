Nuevas cifras sobre Covid

A propuesta de la Dirección de Prestaciones Médicas, a cargo del doctor Víctor Hugo Borja, se realizará un ajuste a la definición operacional de caso sospechoso de Covid para ampliar la sensibilidad de definición, pues se detectó que había una proporción de personas que acudían a consulta y no se les sospechaba que tuvieran Covid y retardaba, por lo tanto, la atención, porque la definición era demasiado estricta informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



Dijo que se agregaron los síntomas accesorios, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea y además se requiere ahora que un solo síntoma de los accesorios sea suficiente para sospechar Covid que ampliará el universo de sospecha para que las personas sean detectadas más oportunamente. Y una consecuencia estadística que no tiene mayor relevancia, que va a haber un aparente aumento en el número de casos, producto de que se empiecen a detectar más los casos o que se les clasifique de manera más libre como casos sospechosos de Covid.



Por ello, el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que deliberó sobre esta definición y se harán cambios a la plataforma Sisver y al estudio epidemiológico, y lógicamente publicarlo de manera oficial en el lineamiento. Eso debe de quedar este martes antes del mediodía, dado que ya se terminaron de hacer estas adecuaciones; entonces, se hace oficial, como bien se comenta, para las 32 entidades federativas y para todas las instituciones del sector salud.



Pidió estemos preparadas y preparados, producirá un efecto artificial de aparente incremento en el número de casos en la medida en que se detectarán más oportunamente los casos, luego se estabilizará y seguirá dominando la tendencia natural que está teniendo la ocurrencia de contagios, lo cual necesariamente modificarán las cifras a partir de esta fecha.



TURBULENCIAS

Cultura, lugar fundamental: Faustro



La secretaria de Cultura, Alejandra Faustro, consideró que la pandemia puso a la cultura en un lugar fundamental al utilizarse los recursos tecnológicos de comunicación a distancia y esta crisis si no nos convirtió en más humanos, no entiendo qué necesitaríamos; y la cultura gana, porque es la expresión más exquisita de humanismo, exquisita en el sentido de sofisticación del corazón, de la expresión, del cariño, no de exclusividad y de justamente de alejarte. A veces las artes se sentían elitistas, se sentían que era para unos cuantos y éste es un derecho y este derecho ganó terreno, ganó un terreno fundamental, que es el acceso a todos. Hay experiencias de artes escénicas de teatro que se hizo por las propias familias, guiados por los mejores escenógrafos, directores de teatro en donde no solamente fuiste consumidor o audiencia, sino te convertiste en un actor cultural, en un agente cultural, ya no va a ser lo mismo para ti la cultura antes y después de este espacio. Entonces, no perdamos esos espacios singulares que se tejieron y cuando nos volvamos a encontrar con toda la precaución y con todas observaciones que nuestros amigos de salud nos hacen, lo vamos a hacer con enorme felicidad y mucho más ricos de como nos fuimos, indicó… La ejecución del líder de la Sierra sur de Oaxaca, Tomás Martínez Pinacho, dejó al descubierto la ingobernabilidad en Oaxaca: El Palacio de Gobierno destrozado por las acciones de protesta y bloqueos en los principales accesos a la ciudad, demuestran la ingobernabilidad en el estado, pues no hay ni ha habido capacidad de negociación, de prevención de estos hechos para desactivarlos con inmediata intervención de la Fiscalía General del Estado, la cual sólo actúa con este tipo de presiones. Es decir, los inconformes se manifiestan porque no son tomados en cuenta y sólo mediante las acciones de violencia las autoridades ven de que se trata. No hay sensibilidad ni interés por resolver los rezagos sociales ancestrales y por eso el estado está en un inmenso caos.



[email protected]

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com