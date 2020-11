Nuevas medidas anti Covid sólo se aplicarán durante 15 días

.www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 9 de noviembre de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió que la posibilidad de volver a cerrar las playas ’es un tema que está ahí’, y que se valora si se lleva a cabo el tradicional Pendón y la emblemática feria en Chilpancingo, así como la pirotecnia para recibir el Año Nuevo en este puerto.



Dijo que se reunirá de nueva cuenta con las y los presidentes municipales para discutir qué más puede hacerse en los mercados de las ciudades con mayor número de habitantes para evitar aglomeraciones.



En la transmisión desde su cuenta de Facebook informó que se reunió con los miembros del Consejo Interreligioso que congrega a representantes de todas las religiones, a quienes pidió su apoyo para reforzar las medidas para reducir los contagios. Añadió que también tuvo un encuentro en Chilpancingo con hoteleros y prestadores de servicios para hablar de las nuevas medidas.



Asimismo recordó la participación que tendrá Guerrero en la tercera fase de pruebas de la vacuna anti coronavirus. Antes, la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés, puntualizó que las nuevas restricciones tendrán una duración de 15 días y fueron adoptadas tras la aplicación de una encuesta en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, cuyos resultados fueron presentados la semana pasada por el gobernador Héctor Astudillo y los que también recordó este mediodía.



’Medidas necesarias’ Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, dijo que las nuevas medidas responden a lo que ocurre con los repuntes de casos en el mundo y argumentó que pueden ser consultadas pues están ’ampliamente difundidas’. ’Hay una restricción de la circulación vehicular, no hay una suspensión.



No se está suspendiendo la circulación, se está restringiendo. Los camiones foráneos que llegan a surtir en la madrugada, pueden transitar, los camiones que traen turistas en la madrugada, pueden transitar, no está prohibido, no es un toque de queda, son medidas de restricción un poco más fuertes que son altamente necesarias en este momento’, subrayó Rodríguez Escalona. Acotó que se busca ’salvar’ la temporada vacacional decembrina.

Fuente: Quadratín