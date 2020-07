Nuevas medidas para acudir al Centro Histórico de la CdMx, por apellido y con conteo de personas; Propósito: calles para uso exclusivo de peatones

La "nueva normalidad" con el semáforo naranja en la Ciudad de México trae consigo una serie de cambios para preservar la sana distancia, evitar contagios y poder reanudar actividades de manera paulatina.



Así lo explicó la secretaria de Gobierno de la CdMx, Rosa Isela Rodríguez en videoconferencia de prensa, dijo que uno de estos cambios es el Nuevo Programa Especial de Reactivación del Centro Histórico de la Ciudad de México que entre las modificaciones a la vida cotidiana en el primer cuadro del país están: peatonalización de calles, cierre de estaciones del Metro, filtros sanitarios, entre otros.



Aquí te explicamos los cambios que requieres saber para cuándo acudas al Centro Histórico (sólo sí es esencial) sea de la manera más segura para evitar contagios del coronavirus covid-19.



Todas las calles del Centro Histórico serán para uso exclusivo de peatones con excepción de:



Bolivar, Isabel la Católica, República de El Salvador, 20 de Noviembre,

Pino Suárez, Donceles, República de Uruguay, Manuel de la Peña y Peña,

Belisario Domínguez y Venustiano Carranza.



Se establecerán delimitadores fijos para garantizar que no entren vehículos en las calles que ya fueron designadas como peatonales y así evitar accidentes.



Aunado a lo anterior se intervendrán las calles de mayor afluencia con conteos peatonales y filtros sanitarios para evitar aglomeraciones.



INGRESO AL CENTRO HISTORICO POR

APELLIDOS



Así como en los trámites escolares se realizaban por apellidos, para ingresar al Centro Histórico será así.



"Estamos invitando a que no solamente haya medidas para el comercio, sino para aquellos que acuden de visitantes al Centro Histórico, se va a abordar que haya unos días que acudan al centro de acuerdo con la letra de su apellido, es una invitación y ojalá ayuden".



TENDRAS QUE LLEVAR IDENTIFICACION

OFICIAL



Icela Rodríguez explicó, si la primera letra del apellido empieza de la A la L, podrán acudir lunes, miércoles y viernes; de la M a la Z, martes, jueves y sábado.



Aclaró que el cierre de sábado y domingo del Centro Histórico sólo aplicó para este fin de semana, por lo que el siguiente volverá al cierre de los domingos.



ESTACIONES DEL METRO CERRADAS



Las estaciones del Metro que estarán cerradas son: Merced (línea 1), Zócalo (línea 2) y Allende (línea 2).



Si requieres ir al Centro Histórico, las estaciones del Metro que se pueden utilizar como vía alterna son: Bellas Artes (líneas 2 y 8), Salto del Agua (líneas 1 y 8), Pino Suárez (líneas 1 y 2), San Juan de Letrán (línea 8) así como el Trolebús (Eje Central) y Metrobús (líneas 3,4 y 7).



‪ ‬

A COMERCIANTES, VECINOS Y VISITANTES

DEL CENTRO HISTORICO

‪ ‬

Los negocios que no cumplan con las medidas sanitarias serán suspendidos hasta por 15 días y si el 30 por ciento de los comercios en una calle no acata las medidas se cerrará toda la calle.



Las tiendas departamentales y plazas comerciales en el Centro Histórico

deberán operar en el mismo esquema que los demás negocios, alternando su apertura en nones y pares.



En el caso de los centros comerciales aplica para sus locales al interior.



Sólo se permitirá la entrada a una sola persona sin acompañantes al Centro Histórico y será obligatorio el uso de cubrebocas cubriendo nariz y boca.



Habrá filtros sanitarios móviles en las calles con mayor afluencia para asegurar el uso de cubrebocas y toma de temperatura, como Corregidora, 16 de septiembre, 5 de Mayo, 20 de Noviembre, 5 de Febrero y Pino Suárez.



Sobre el comercio en vía pública o ambulante, Icela Rodríguez aseguró que existe permanente comunicación con los líderes para que atiendan las recomendaciones sanitarias.



’Hay un número de más de seis mil ambulantes en el Centro Histórico, tienen 40, 50 años en la zona; diariamente hay como dos mil toreros, de esos dos mil hay remisiones que van de 70 personas a 200 personas que se les retira la mercancía y que se remiten al juzgado cívico.



’Con la mayoría de los líderes en comercio en vía pública hemos tenido un buen acuerdo (…) no estamos satisfechos con el trabajo, pero vamos en camino en tener salidas para este tema.



Son comerciantes no asalariados que tienen necesidades, no es un tema de CdMx, ni del país, el comercio en vía pública, yo digo que es un problema intergaláctico’, dijo.



El 15 de junio, Claudia Sheinbaum anunció la transición a la Fase naranja del Semáforo epidemiológico en la CdMx, la cual se realizaría de forma gradual.



Esto en tanto la ocupación hospitalaria en la capital se mantuviera por debajo del 59 por ciento y con tendencia a la baja.



A partir de entonces se realizaron adaptaciones, tanto en el sector público como privado, para reabrir, de forma escalonada y con medidas sanitarias, comercios, establecimientos, lugares al aire libre, transportes públicos y otros espacios.



¿EN QUE CONSISTE EL SEMAFORO NARANJA?



El semáforo epidemiológico, implementado desde el 1 de junio por autoridades de salud, se compone de cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde, de acuerdo con el nivel de riesgo por contagio de coronavirus.



A partir de esto, el gobierno federal establece parámetros para ubicar a los estados del país bajo el color naranja como la ocupación de todas las camas en una entidad para atender enfermedades respiratorias, cuántos ingresos se tienen a estas áreas de atención, la velocidad con la que se propaga el coronavirus en la región y el porcentaje de positividad en las pruebas de detección realizadas.