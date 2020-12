Nuevas medidas sanitarias para el 21, anuncia HAF

*Medidas emergentes implementa Antonio Gaspar para fortalecer las finanzas del ayuntamiento



Ya lo anunciaron.

Después del 21 de diciembre se aplicarán nuevas medidas sanitarias para contener el Covid-19, con lo que se reforzarán las acciones para tratar de contener el Covid-19 en Guerrero.

El gobernador Héctor Astudillo también anuncia que analiza si se suspende o no, la Gala Pirotecnia 2020 ante el incremento de contagios en la capital del país, pues a las playas de Guerrero llega el grueso de turistas nacionales.

El Secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos dijo que el Covid-19 se mantiene estable en relación con contagios y defunciones; que el virus está circulando y se mantienen las acciones de trabajo sanitario en Acapulco, Iguala, Chilpancingo y Taxco, principalmente.

De la Peña también adelantó que pronto se sabrán los lineamientos para la aplicación de la vacuna contra el Covid en el estado.

Si algo se puede decir, es que esa estabilidad en el porcentaje de contagios y defunciones, deben mantenerse y de ser posible reducirse más aun, igual como lo están haciendo con el índice de la acción delictiva, cuyo porcentaje llegó al 18.64 en comparación con 2019.

Quien también entrega buenos resultados es el Fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, quien cada día ofrece avances en cada uno de los casos de homicidios reportados en las últimas 24 horas y el seguimiento por parte de esta dependencias para esclarecer los crímenes, reducir la impunidad y fortalece la procuración e impartición de justicia en Guerrero.

EL ALCALDE ANTONIO GASPAR BELTRÁN junto con su gabinete ha implementado medidas emergentes para reforzar las finanzas del ayuntamiento, poniendo el ejemplo saliendo a entregar invitaciones a la ciudadanía para ponerse al corriente con sus pagos de impuestos y puedan enfrentar los compromisos de fin de año, como pago de salarios y aguinaldos.

Antonio Gaspar sostuvo que en esta estrategia no participarán los trabajadores que pertenecen al sector vulnerable por el COVID-19 y que se encuentran confinados.

’El buen juez por su casa empieza’, dijo el presidente mientras invitó a los funcionarios a poner el ejemplo saliendo a hacer la tarea de impulsar a la ciudadanía a pagar sus impuestos.

Por cierto, fue el secretario de Finanzas y Administración del Ayuntamiento de Chilpancingo, Wilibaldo Valente Pastor quien informó que la nota periodística donde se menciona que a los integrantes del Cabildo se les aumentó el salario en hasta 200 por ciento es falsa.

Explicó que existe un tabulador salarial que se ha aplicado en sueldos de funcionarios que va desde los 4 mil hasta los 12 mil 500 pesos líquidos quincenales, el cual es público desde el inicio de esta administración.

Sostuvo que los sueldos de los integrantes de Cabildo oscilan entre los 15 mil y 20 mil pesos quincenales, y respecto a las prestaciones únicamente se cuenta con el aguinaldo de 45 días sobre el sueldo base y prima vacacional: ’se aclara que no existe ninguna otra prestación ni concepto con el que sean beneficiados, únicamente se cumple con lo que la ley estipula’, enfatizó.

Otro logro que consigue el presidente de Chilpancingo Antonio Gaspar Beltrán, es el reconocimiento que la capital del estado obtuvo, de entre los 300 municipios que manejaron en 2020 el programa FORTASEG, por el buen uso de los recursos asignados a este programa.

Este día miércoles, en la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, el primer edil fue reconocido por el manejo transparente de los recursos, pero sobre todo por aplicarlos de manera correcta y firmó el convenio por casi un millón y medio de pesos, que serán utilizados en la adquisición de unidades automotrices para reforzar la seguridad pública en la capital.

El munícipe recordó que en 2018 este programa estuvo a punto de desaparecer por los malos manejos que le habían dado.

Gaspar Beltrán comentó que los recursos del programa FORTASEG de este año sirvieron para poner en funcionamiento un Centro de Videovigilancia C2 en la ciudad, lo que colocó a Chilpancingo en una de las ciudades más vigiladas.

También informó que este jueves inaugurará la segunda parte de este Centro de Videovigilancia, donde presentarán el nuevo equipo adquirido para ayudar a que los índices de violencia sigan a la baja, y la mejora de las instalaciones, lo que permitirá que los elementos tengan mayor comodidad en su lugar de trabajo.