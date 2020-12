Nuevas sanciones a China y esperanza de estímulo en Estados Unidos

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 07, DICIEMBRE, 2020, 10:38 hrs.

Los mercados de Europa están en rojo en todos los ámbitos esta tarde de lunes, reporta la plataforma global multiactivos eToro. El número de casos de virus aumenta una vez más y Estados Unidos prepara sanciones para los funcionarios chinos involucrados en la descalificación de legisladores de la oposición en Hong Kong. Esto parece un golpe de despedida para China por parte de la administración Trump.



El FTSE se mantuvo buena parte del día en verde, pero finalmente perdía al acercarse el cierre del mercado, mientras la libra esterlina se hunde 1.5% frente al dólar y los inversionistas se ponen nerviosos a medida que se acerca la fecha límite del Brexit.



En Estados Unidos las bolsas abrieron mixtas, con el Nasdaq Composite en ganancia, en contraste con el S&P 500 y el Dow Jones. El Congreso podría anunciar tan pronto como hoy lunes un paquete de casi 1,000 millones de dólares en estímulos para la economía de EU, lo cual sin duda alentaría a los mercados de nuevo.



Esta semana es de salida a la bolsa para Airbnb y DoorDash. El primero espera levantar más de 3,000 millones de dólares en capital, una mejora sustancial de lo esperado hace unos meses.







El Nasdaq Composite se acerca a la marca de 40% de rendimiento en 2020





Los tres principales índices bursátiles de EU obtuvieron ganancias la semana pasada, con el repunte de 2.1% del Nasdaq Composite, lo que lo llevó muy cerca de una ganancia anual de 40%. Desde 1972, el índice ha pasado cuatro veces la marca de 40% en un año calendario. En comparación, el S&P 500 ha subido 14.5% en lo que va del año y el Dow Jones Industrial Average ha subido 5.9%. Eso refleja el dominio de los nombres tecnológicos en el índice Nasdaq y el dramático desempeño superior de las acciones tecnológicas en 2020.



La semana pasada, el sector de TI del S&P 500 registró otra semana sólida, con una ganancia del 2.8%, aunque el sector energético oprimido fue el gran ganador de la semana al subir +4.5%.





Las acciones de energía generaron ganancias gracias a que la OPEP y los productores de petróleo rusos acordaron un aumento moderado de la producción, que estaba muy por debajo del nivel por el que habían estado presionando algunas de las naciones involucradas. Esa noticia hizo subir los precios del petróleo y mostró cierta confianza en una recuperación de la demanda de petróleo del cartel mundial. Los sectores de servicios financieros, de salud y de comunicaciones del S&P 500 también obtuvieron ganancias de 1% la semana pasada.



S&P 500: +0.9% viernes, +14.5% en el año (+1.7% en la semana)

Dow Jones: +0.8% viernes, +5.9% en el año (+1% en la semana)

Nasdaq Comp.: +0.7% viernes, +38.9% en el año (+2.1% en la semana)



Rolls Royce, mineros impulsan FTSE 100





Las acciones que cotizan en Londres continuaron aumentando la semana pasada, con la ganancia de 2.9% del FTSE 100 elevando el índice en más de 17% desde un mínimo reciente a finales de octubre. En lo que va del año, el índice ha bajado 13.2%, mientras que la ganancia del 3.7% del FTSE 250 la semana pasada lo sitúa a sólo 7.8% de pérdida en 2020. Rolls Royce lideró el camino la semana pasada, con una ganancia de 21%, elevando su repunte el mes pasado a +87,3%. Los mineros estuvieron entre los mayores ganadores de la semana, con Antofagasta, Glencore, Anglo American, BHP Group y Rio Tinto, todos registrando ganancias de dos dígitos. En el FTSE 250, la firma de comercio de materias primas y minería Ferrexpo lideró el camino la semana pasada con una ganancia de 25%. Durante el mes pasado, la acción subió 30.8% y en lo que va de año ha ganado 64.6%.



FTSE 100: +0.9% viernes, -13.2% en el año (+2.9% en la semana)

FTSE 250: +0.3% viernes, -7.8% en el año (+3.7% en la semana)



Qué Vigilar



La fecha límite del Brexit se acerca rápidamente





Los funcionarios de la Unión Europea y el Reino Unido están de vuelta en la mesa de negociaciones del Brexit esta semana y se acerca un plazo de fin de año para llegar a un acuerdo antes de que finalice el período de transición. Durante el fin de semana, los funcionarios dijeron que las partes siguen en desacuerdo sobre tres cuestiones clave, con un acuerdo poco probable a menos que se resuelvan esos puntos.



El resultado de las negociaciones no solo tiene ramificaciones para la relación comercial del Reino Unido con la UE. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dejó en claro que no hay posibilidad de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido si no se puede evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. Las acciones del Reino Unido han crecido en las últimas semanas, pero los riesgos de que no se alcance un acuerdo de Brexit se volverán a poner de relieve a medida que se acerque el fin de año.



Esquina Cripto



Los mineros de Bitcoin obtienen un aumento del 48% en sus ingresos en noviembre





Los mineros de Bitcoin obtuvieron grandes aumentos en los ingresos del criptoactivo a medida que aumentaba en diciembre.





Los mineros obtuvieron unos 522 millones de dólares en transacciones de bitcoin en noviembre, un aumento de 48% en octubre, a medida que se afianzaba la carrera alcista, según CoinDesk. Aunque el criptoactivo llegó a alcanzar un máximo histórico, los ingresos obtenidos por los mineros solo igualaron los vistos por última vez en septiembre de 2019.





Los ingresos en la cadena de bloques de bitcoin se definen asumiendo que un minero crea un nuevo bitcoin y luego lo vende de inmediato. Cuando se trata de tarifas, los mineros estaban ganando un poco menos de las tarifas como proporción de sus ingresos totales que en octubre. Las tarifas de red generaron 54.9 millones de dólares en noviembre, alrededor de 11% de los ingresos frente a 12.2% de los ingresos en octubre. Las tarifas de transacción de Bitcoin disminuyeron constantemente en noviembre, desde los máximos de dos años. Las tarifas promedio bajaron de alrededor de 13 dólares a 3 dólares en total