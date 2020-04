¡¡Nueve muertos en incendio forestal, en Oaxaca!



-Entre los muertos un ex alcalde.



Redacción.



Nueve personas muertas es el saldo preliminar del incendio forestal en 3 municipios, entre ellos Santos Reyes Tepejillo de la región de la Mixteca del estado de Oaxaca.



Esto ante la Indiferencia del gobernador Alejandro Murat Hinojosa quien según los pobladores del municipio no ha hecho nada para combatir el fuego.



Desde el sábado, el incendio se registra en los municipios de Santiago Juxtlahuaca, San Juan Mixtepec, San Miguel Tlacotepec y Tepejillo.



Entre los fallecidos se encuentra Juan Rojas Mendoza del municipio de Santos Reyes Tepejillo así como su hijo Israel Rojas Sánchez.



De acuerdo a las autoridades municipales otros 7 comuneros perdieron la vida al intentar apagar el incendio forestal.



Según el alcalde de Santos Reyes Tepejillo, Miguel Antonio Vásquez, los nombres de los muertos son: Hermenegildo Montes Mendoza, Pedro Salazar Mendoza, Marcelino Mendoza Jiménez, Florencio Villa Cruz, Vicente Domínguez Medina así como Camerino Castillo Rojas y su hijo Will Castillo Bautista.



Hay además 3 personas desaparecidas, que esperan localizar con vida, toda vez que el incendio se presenta de manera fuerte debido al tipo de vegetación y a los fuertes vientos que se presentan en la zona.

El incendio es combatido por cientos de voluntarios y brigadistas de las comisiones Estatal Forestal y Nacional Forestal apoyados por la Coordinación de Protección Civil Estatal, soldados del 95 Batallón de Infantería y comuneros de las localidades afectadas.



Elementos de la Fiscalía General del Estado se encuentran en el área; sin embargo, por lo complicado de la situación aún no han podido recuperar los cuerpos de las ocho personas fallecidas. La Comisión Estatal Forestal informó que en lo que va del año tienen contabilizados 96 incendios forestales de los cuales aún 10 están activos.