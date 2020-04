Nueve municipios de la Montaña en alerta y sin protocolos de salud, ante retorno masivo de migrantes

www.guerrerohabla..com



Chilpancingo, Gro. 03 abril 2020.-Nueve municipios de la Montaña Alta de Guerrero se encuentran en alerta, y sin ningún protocolo de salud, ante el retorno masivo de migrantes provenientes de campos agrícolas y de los Estados Unidos, donde miles de personas se han quedado sin empleos a raíz de la pandemia por el Covid-19.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de DD HH Tlachinollan en la Montaña de Guerrero, expuso que aún no se ha registrado ningún caso de Covid-19, pero hay un temor generalizado, por la llegada de connacionales procedentes de Estados Unidos, así como de migrantes del norte del país que se están quedando sin empleo y deberán regresar.

"Ahorita me retorno se está dando a cuenta gotas, pero va empezar a retornar muchos jóvenes, muchas familias, y el temor es que no hay controles, no hay mecanismo que por lo menos vaya detectando la llegada de estas familias, sobre de todo de Nueva York donde hay más contagios", abundó.

Lo que más se está resintiendo en este momento, dijo, es la falta de empleos remunerados, están dejando de llegar las remesas de personas que están en Estados Unidos, en Nueva York esencialmente, uno de los principales ingresos en municipios de la Montaña.

"Ya no están trabajando y ahorita esa llave se cerró, entonces no hay forma de que las familias que deporsi no tienen trabajo obtengan algún recurso, mientras que los programas sociales que está tratando de implementar el gobierno no quedan bien asentados, la gente todavía tiene mucha incertidumbre", señaló.

Asimismo se ha detenido la economía por la falta de circulante en efectivo, los negocios no tienen ventas, y empieza la desesperación en la ciudadanía, por lo que no forma de acceder a los recursos, que incrementan la incertidumbre.

Las crisis en la Montaña no son nuevas, por lo que se prevé que la pandemia, podría golpear a esta región tan fuerte como una crisis alimentaria, en comunidades donde no se producen los alimentos necesarios para subsistir todo el año, lo cual los obliga a migrar a campos de cultivo en otros estados del país.

"El tema del hambre va trastocar, en el tejido social va ser una situación inmanejable para las autoridades si no se implementan programas de abasto de maíz, de frijol como lo planteamos hace años cuando de dieron los fenómenos Ingrid y Manuel", recordó.

Insistió en que las autoridades deben de retomar esta experiencia, para atender a los municipios de más alta marginalidad, como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Tlapa, Xalpatláhuac, Acatepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Alcozauca y Atlixtac.

"Las tierras no producen suficiente, los remató la falta de fertilizante, todo eso viene a complicar a un más la crisis alimentaria, vemos venir una situación aún más grave", concluyó.

API