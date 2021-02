Justo en el debate sobre la nueva Ley de Energía, ocurre un nuevo apagón en los más industrializados estados del país: Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, y al adjudicar la falla al frente frío 57, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) pide a los consumidores reducir el consumo no prioritario en tanto se regulariza la situación.

Y es precisamente cuando los consumidores requieren de mayor abasto de energía a consecuencia de las bajas temperaturas y para la realización de las actividades industriales y comerciales o, en concreto, para la realización de sus actividades cotidianas reforzadas por mayor consumo de energía por las condiciones metereológicas adversas.

Las deficiencias en la generación y control de energía se han advertido ya repetidas ocasiones a lo largo y ancho del país y las autoridades han atribuido las mismas a situaciones fortuitas o incidentes imprevistos, pero lo cierto es que las fallas existen por una u otra causa que si bien se acepta que en algunos casos son inevitables, hay también fallas técnicas y humanas.

Habrá que aceptar las propuestas hechas en Parlamento Abierto, en comisiones o en el pleno del Congreso de la Unión para corregir las deficiencias que se traducen en demostrar que estamos lejos de ser autosuficientes en la generación de energía y que mientras no haya abasto suficiente estamos también lejos del desarrollo y de enfrentar con éxito los cambios climatológicos.

TURBULENCIAS

Recepciona vacunas Ramírez Pineda

El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, fue el encargado de recepcionar en la Base Militar 19 –junto con el jefe de Operaciones Militares de la Sedena, General Oscar Rentería Schazarin- las 579,590 dosis de AstraZeneca que llegaron a nuestro país el domingo procedentes de Mumbi, India y que fueron distribuidas en el país a través de 25 rutas para iniciar este lunes 15 el Plan Nacional de Vacunación. Ramírez Pineda y el alto mando militar informaron detalladamente al presidente López Obrador la estrategia de distribución durante la conferencia de prensa mañanera que ofreció en Palacio de Gobierno en Oaxaca…El ex titular de la SEP y de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán dejó oficialmente la SEP a la profesora Delfina Gómez, cuyo origen humilde y abnegada maestra de primaria es destacada ante la trayectoria política e intelectual de sus antecesores, esperándose que con esa identidad con el magisterio, de buenos resultados en estos momentos difíciles para el sector educativo…Un bloque de más de una semana en la región del istmo de Tehuantepec y que mantiene secuestrado a un funcionario de la secretaría de Gobierno a cargo de Francisco García (a) ’Paco Piza’ demuestra la enorme incapacidad en la dependencia para resolver este tipo de problemas que se presentan en la entidad, y los que se pretenden resolver con ’exhortos’ apelando a la buena fe de los rijosos. Hace falta mayor trabajo político y sensibilidad social para sostener la gobernabilidad en el estado…A Después de la presencia en Cuilapam de Guerrero de Martín Luther Kim III como invitado especial al 190 homenaje luctuoso al general Vicente Guerrero, le seguirá el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en Iguala el 24 de febrero en la ceremonia a la Bandera. El gobernador guerrerense Héctor Astudillo pidió al presidente López Obrador una sesión solemne en el Congreso de la Unión para el caudillo del sur el 9 de agosto fecha de su nacimiento y cuyo nombre sea incluido en la arenga del Grito de la Independencia los 15 de septiembre…Se sigue cuestionando la estrategia nacional de vacunación, pues debió haberse iniciado en las localidades de mayor contagio, es decir en las ciudades, y no en comunidades apartadas en donde muchos pobladores rechazan ser vacunados, como en Chiapas. Hay que destacar que sólo el 40% de los adultos mayores se ha registrado y el resto, por problemas de comunicación o temor, no lo ha hecho; esperemos que se cumpla con las metas fijadas por el bien de la Patria…

