Nuevo ciclo escolar iniciará con ayuda de televisoras el 24 de agosto

México CIUDAD DE MÉXICO, 3 de agosto de 2020. — El Gobierno federal decidió que el regreso a clases tendrá un respaldo con las televisoras, debido a que el semáforo epidemiológico de la pandemia del coronavirus Covid 19 se mantiene en rojo y naranja en el territorio nacional.



El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó en la conferencia matutina de este lunes que mediante la modalidad a distancia, arrancará el siguiente ciclo escolar 2020-2021, ya que se retomarán las clases presenciales solo en las zonas que estén en color verde de contagios del coronavirus.



Acompañado de Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, que esta decisión es de común acuerdo con la Secretaría de Salud, encabezada por Jorge Alcocer Varela: ’Es lo que los especialistas nos han recomendado’.



El Jefe del Ejecutivo indicó que esta modalidad de educación a distancia se tendrá con el respaldo de Televisa, Televisión Azteca, Grupo Imagen y Milenio.



El lunes 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021, explicó Moctezuma Barragán por no estar en condiciones de manera presencial: ’Quisiéramos volver a clases presenciales pero no es posible, ni prudente’.



’Esta es una decisión en favor del bienestar de todos nosotros, conforme los estados vayan transitando al semáforo verde podrán retomar clases presenciales’, indicó.



Se atenderá a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares desde preescolar hasta nivel medio superior, por medio de seis canales de televisión durante las 24 horas del día, los siete días a la semana.



Aquellos estudiantes que no tengan acceso a la televisión, tendrán un seguimiento por clases en radio, cuadernillos de trabajo y atención especial.



’Pero no todo será igual, no vamos a estar completos, más de 45 mil padres, madres, hermanos, hermanas, esposos, parejas, abuelos, abuelas, maestras y maestros, han sido víctimas del virus y se nos adelantaron, no son cifras, detrás de cada fallecimiento hay una historia de amor y desamor, de frustraciones, risas y llanto’, expresó el secretario.



El Gobierno Federal firmó un convenio de concentración para poder formalizar las clases con las televisoras, así como el apoyo de la red de 36 radiodifusoras.



’Es iniciar las clases con toda la formalidad, no es un curso de emergencia, o transitorio, es iniciar las clases de conformidad con el plan educativo, se van a tener los libros, y todos los instrumentos necesarios, desde luego a los maestros en el aula, nada más que por la televisión, maestros de muy buen nivel, que van a estar impartiendo todas las materias de acuerdo al plan’, puntualizó el Primer Mandatario.



’Se va a invitar también a maestros de gran nivel académico, a científicos, que nos van a ayudar, intelectuales, para reforzar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje’, añadió.

Fuente: Quadratín