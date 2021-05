Desde mala calidad de las estructuras, daños originados por los sismos, fallas en la energía eléctrica y deficiencias -corrupciòn, pésima calidad de los materiales, improvisación-, todo se incluye entre los errores que provocó un nuevo colapso en el Metro, en la Lìnea 12, siempre cuestionada por su mala planeación y ejecución.

En contraste, el resto de las líneas, las construidas hace màs de 50 años, siguen vigentes y flamantes; desde luego que han tenido fallas, pero a consecuencia de la falta de mantenimiento y errores humanos, pero no al nivel de las que se han construido en las últimas décadas y entre las que se incluyen las administraciones de la llamada izquierda.

La izquierda siempre ha criticado a la derecha y la ha culpado de todo; afortunadamente están vivitos y coleando -y en ascenso político permanente- los últimos responsables directos de la administración capitalina que deben rendir cuentas a la ciudadanía, porque no es sólo la Lìnea 12, es el centro de mantenimiento en pleno Centro Històrico y otros hechos.

Gustavo Dìaz Ordaz seguramente descansa tranquilamente de haber construido para la ciudad, bajo el mando del general Alfonso Corona del Rosal, las primeras líneas del Metro, lo mismo que el general Porfirio Dìaz, con Bellas Artes, Palacio Postal y Minerìa, El Àngel de la Independencia, y líneas fèrreas por todo el país. ¿Y nuestros últimos presidentes que han hecho?

TURBULENCIAS

Negocio ilpicito de 240 mdp mensuales en la Cuauhtèmoc

Marco Rascón Córdova, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldìa de Cuauhtèmoc, señaló que la demarcación representa un gran negocio de 60 millones de pesos semanales por concepto de ambulantaje, que se traduce en casi 240 millones de pesos mensuales que no ingresan a la Tesorería local. Ante vecinos del Conjunto Habitacional Ciprés de la colonia Atlampa dijo que esos recursos son fruto del ’entre’ y la negociación política con grupos y líderes de ambulantes en toda la ciudad…El Instituto Oaxaqueño de Atenciòn al Migrante (IOAM) informó que de acuerdo al Banco de México, de enero a marzo del presente año ingresaron al paìs un total de 10 mil 623.27 millones de dólares en concepto de recepción de remesas, un incremento del 13% en comparación con el mismo lapso de tiempo del 2020, cuando se recibieron un total de 9 mil 397.71 millones de dólares, lo que representan mil 225.56 millones de dólares de aumento...La Coparmex CDMX firmó un convenio de colaboración con la empresa de consultoría Royal Moratti con un valor de 3 millones 800 mil dólares, para ayudar a la recuperación económica de la Ciudad de México y de manera especial al sector turismo que tuvo en 2020 el peor año para la industria, tanto en porcentaje de ocupación hotelera, llegada de visitantes y derrama económica, tras alcanzar más de 76,000 millones de pesos de pérdidas comparado con 2019...Los Àngeles Azules y Tequila Centenario, se unen en busca de personas de talento en México, para formar parte de la Cumbia más Grande y así ser parte de la historia musical. Del 6 de mayo al 20 los interesados podrán subir su video a Facebook, utilizando el hashtag #CUMBIACENTENARIO, asegurándose que la privacidad de su video sea pública para que los jueces puedan verlo y calificarlo…

