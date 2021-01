Nuevo desmentido al Universal; Sedatu aclara destino de 89 mdp

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México (Sedatu) aclaró que el contrato por 89 millones de pesos es para renovar la Unidad Deportiva en Palenque, Chiapas luego de que ganaran una licitación para el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).



La dependencia realizó la aclaración luego de que la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y El Universal afirmaran que el contrato beneficiará de manera indirecta a Pío López Obrador, hermano del actual Presidente, y a su equipo de beisbol. ’Guacamayas de Palenque’.



La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un artículo denominado ’Remodelará Gobierno de AMLO estadio para equipo de beisbol presidido por Pío López Obrador’. En dicho artículo mencionan que el contrato fue otorgado por la Sedatu a la empresa Alz Construcciones SA de CV, originaria de Tuxtla Gutiérrez.



La Sedatu aseguró que la unidad deportiva donde se encuentra el estadio, ’es un espacio público propiedad del municipio. Este espacio no tiene ninguna concesión privada, es un lugar utilizado por el pueblo de Palenque. El proyecto contempla una inversión de 89 millones de pesos más IVA, en una superficie de más de 81 mil m2, que incluye la renovación total de la unidad deportiva, la mejora de los servicios y áreas administrativas, del estadio de béisbol, de la cancha de fútbol, de canchas deportivas de usos múltiples y de la zona comercial; también la construcción de andadores, zona de juegos infantiles, un skatepark; así como áreas verdes y zonas de convivencia’, indicó Sedatu en un comunicado.



Asimismo, la dependencia señaló que la Unidad Deportiva en Palenque, Chiapas, no tiene ninguna concesión privada, ya que es utilizado por el pueblo de Palenque, por lo que se trata de un espacio público propiedad del municipio. Con información de SIN EMBARGO



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/SedatuInforma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SedatuInforma</a><br>Nota informativa sobre la Unidad Deportiva en Palenque, Chiapas.<br><br>Más información en <a href="https://t.co/micYbJ4gaT">https://t.co/micYbJ4gaT</a> <a href="https://t.co/8d4kaagwiB">pic.twitter.com/8d4kaagwiB</a></p>— SEDATU_mx (@SEDATU_mx) <a href="https://twitter.com/SEDATU_mx/status/1349075088742600704?ref_src=twsrc%5Etfw">January 12, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



’Este espacio no tiene ninguna concesión privada, es un lugar utilizado por el pueblo de Palenque. La unidad es utilizada por ligas locales de béisbol, futbol, básquetbol, además de personas que realizan otras actividades físicas y deportivas’, agregó.



Además, la Sedatu informó que el proyecto beneficiará a más de 7 mil habitantes de Palenque, y detalló que dentro del polígono en que se contempla la intervención, se espera impactar positivamente la vida de la gente en colonias como Santa Cruz, Barrio San Miguel, Nueva Esperanza, Fraccionamiento Las Flores, entre otras.



’Es uno de los seis proyectos que se realizarán en el municipio de Palenque. Con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, durante los siguientes meses se contempla la construcción de: Parque Santo Domingo y centro de desarrollo comunitario; centro de Desarrollo Comunitario San Miguel, parque Lineal Expoferia, renovación de imagen urbana y parque contemplativo deportivo; centro social y Centro de Desarrollo Comunitario Pakal-Na. Ciclovía Pakal-Na y renovación de la unidad deportiva’, detalló la dependencia.



Por último, la Sedatu recordó que el PMU es una estrategia para la reactivación económica y que a través de inversiones en obra pública para colonias y municipios marginados, generan empleo y dignifican los servicios y espacios públicos.