Nuevo documental de secta sexual NXIVM retrata a Emiliano Salinas

A pocos días de que la fiscalía de NY pidiera cadena perpetua para el empresario Keith Raniere por los delitos de crimen organizado, tráfico sexual, entre otros, se estrenó el documental ’The Vow’ de HBO, misma que en México dirigió Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari.



Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco, dueño del Reforma, así como Ana Cristina Fox, hija del expresidente Vicente Fox, fueron parte también de la secta, de la cual incluso se sabe que también cometía abusos en contra de niños y les enseñaba desde el kinder que las violaciones eran normales.



’Hola, me llamo Emiliano Salinas. Soy de una familia política. Mi padre fue el presidente de México de 1988 a 1994, en una época de grandes cambios en mi país, lo que me inspiró a buscar un mejor entendimiento de la transformación humana y social’, dice Salinas Occelli durante el primero episodio de The Vow.



La serie documental de HBO, compuesta por nueve episodios que se estrenó el domingo 23 de agosto, ’muestra cómo Nxivm, fundada en 1998 por Keith Raniere y Nancy Salzman, creció para convertirse en una organización influyente e internacional, a lo largo de pocos años, con miles de miembros, inclusive ejecutivos de éxito, estrellas de Hollywood, ricos herederos e hijos de dinastías políticas’.



’Con un acceso extraordinario a personas dentro del círculo del grupo y a exmiembros, The Vow sigue a distintas personas que se unieron a Nxivm antes de que la organización se desintegrara a causa de cargos criminales contra sus más altos mandos. La serie arroja una mirada profunda con diferentes matices sobre los participantes del grupo, destacando el deseo universal de crecimiento personal y profesional, y detallando los conflictos personales internos a medida que se desarrollan los hechos’, dice la reseña de la serie.



Imágenes obtenidas por la revista Proceso muestran a Emiliano Salinas sentado frente a Raniere. De acuerdo con el semanario, los dos tuvieron una conversación que puede verse en el documental.



El 23 de mayo de 2019, cuando el juicio contra Rainere en el que fue mencionado se hallaba en su tercera semana, Emiliano Salinas finalmente se deslindó de Nxivm vía Twitter.



Salinas cortó nexos con Raniere después de que reventó la presa. En los años que militó en Nxivm ignoró versiones publicadas sobre la fama de estafador y manipulador que precedió su llegada a México. En octubre de 2003, por ejemplo, Forbes USA dedicó su portada a los programas de presunta superación del falso instructor que, alertó, en realidad buscaban quebrar psicológicamente a sus sujetos.



En junio de 2019, Emiliano Salinas apareció, bailando, en un homenaje a Keith Raniere. Un video que circuló en redes sociales mostró el momento. La grabación se habría realizado en agosto de 2016, durante un homenaje por el cumpleaños de Raniere.



Un mes antes, Salinas dijo que cuando supo de experiencias de abusos en la secta en la que estaba involucrado, cortó ’de manera inmediata cualquier tipo de contacto con Nxivm’.



’En los últimos días se han hecho públicas diversas informaciones e imágenes relacionadas con prácticas que se llevaron a cabo dentro del grupo denominado DOS, mismas que condeno y rechazo categóricamente’, dijo Salinas Occelli en una carta dirigida a la opinión pública.



’Durante el periodo de mi asociación comercial con la empresa Nxivm, jamás participé o estuve involucrado de forma alguna con DOS y, como se ha revelado en la propia cobertura del caso, sus integrantes siempre negaron la existencia de prácticas que hoy se conocen sobe el grupo’, agregó.



El hijo del ex Presidente dijo que ’cuando a principios de 2018 una conocida involucrada en DOS decidió relatarme sus experiencias, renuncié y corté de manera inmediata cualquier tipo de contacto con Nxivm; esto con una profunda consternación por las atrocidades que escuché’mencionó Emiliano Salinas.



Sin embargo, su esposa, Ludwika Paleta, fue involucrada a la par de que él inició su asociación comercial con la secta, siendo marcada con cauterizador en una parte de su cuerpo por los mismos.



La periodista Dolia Estévez informó que Javier Jileta Verduzco, alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de promover la inversión extranjera en México, fue miembro del infame ’culto sexual’ Nxivm.



Si bien el polémico pasado de Jileta, actual director general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, se conoce y justifica en la alta jerarquía de la SRE, es la primera vez que trasciende públicamente, escribió Estévez en Un alto funcionario de SRE cayó en las garras de Nxivm y Rainere. ’Fue un amargo episodio’, cuenta.



Raniere fue arrestado el 27 de marzo en una lujosa villa de México, adonde huyó el año pasado después de que el New York Times revelara las historias de mujeres que habían logrado dejar el grupo, que se calcula alcanzó a unas 16 mil personas.



Raniere, de 57 años, llevaba dos décadas impulsando supuestos programas de autoayuda bajo la empresa paraguas Nxivm, de la que era fundador y que abarcaba centros operativos en Estados Unidos, México, Canadá y varios países de Suramérica.



Según documentos judiciales, una sociedad secreta llamada "DOS" o el "Voto" existía dentro de Nxivm. Construido como un esquema piramidal, los niveles de "esclavos" eran manejados por "maestros". Sin el conocimiento de la mayoría de los miembros del Voto, Raniere, el único miembro masculino del grupo, fue el ocupante del nivel más alto, actuando como el "maestro superior".



Se esperaba que las esclavos reclutaran esclavas por su cuenta, quienes finalmente trabajaban para servir Raniere.



Las maestras le ofrecían el DOS a posibles esclavas como una rama especial de Nxivm, según la declaración jurada del agente Lever.



Para unirse, las mujeres se veían obligadas a dar "garantías" a sus amos: material o información que sería "ruinosa" para la mujer que la proporcionó si se llegase a exponer.



La garantía incluía fotografías y videos sexualmente explícitos que contenían información dañina para la esclava, su familia o amigos..SIN EMBARGO