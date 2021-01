Nuevo León, de mal en peor......

EN NUEVO LEÓN, NO SOLAMENTE ANDAN HACIÉNDOSE BOLAS, APANDEJADOS PUES, TAMBIÉN NO SABEN A DÓNDE VAN Y SI VIENEN O VAN O SE RETIRAN. La realidad es que los políticos andan en la lela tratando de justificar sus debilidades o pendejadas lanzando las culpas a los demás y no aceptando que se debe tener una idea clara de a qué le van a dar control y a qué no…



Hace como un mes aflojó un poco la contaminación, pero no se controló por medio de las normas de los políticos sino porque los mismo empresarios que saben que o tienen abierto sus negocios con las normas adecuadas o el cierre y la crisis es total, así que ellos mismos pusieron las normas y las aplacaron, gastaron dinero y conservaron los empleos, pagaron impuestos y siguieron consumiendo lo que el país y la región produce para dar fuerza al comercio y a las empresas, todo bien, caminaba, algunos baquetones comenzaron a violar las normas y entonces con ese pretexto cierran a todos los que sí pusieron y controlan las normas sanitarias porque están convencidos de que al proteger a sus clientes protegen sus propios negocios, pero los políticos no ven tales cosas, les vale, al final de cuentas ellos no arriesgan ningún peso propio sino que gozan de lo que los demás aportamos y gastan y siguen en jauja, así los mismos empresarios que llevaban bien sus negocios y los controles sanitarios le propusieron a los políticos y al gobernador que no se sabe si es político, rancheo o jinete, que pusiera unas brigadas volantes y que cerraran los negocios que violaban las normas y se protegiera a los que andan derecho, pero al parecer en el país y en el estado el andar derecho es peor que andar chueco, y los grillos y políticos en vez de cumplir con su obligación y controlar a los que violaban las normas optaron por cerrar a todos los negocios y esto coloca al sector empresarial de Nuevo León en una gran crisis y muchos negocios que han logrado sobrevivir con enormes sacrificios de sus dueños y socios por un año, ahora está a punto de cerrar porque los políticos pues son baquetones o necesitan dinero para las campañas y presionan y cierran para ver que cae, porque en tiempos de campañas y de finales de gobierno pues los políticos optan por aquello de que: ’de chicharrón para arriba, lo que caiga es bueno…’



HABLAN DE LIBERTAD Y ES NECESARIO ENTENDER QUE LA LIBERTAD NO ES EL LIBERTINAJE, ES LA CONCIENCIA REAL DE QUE LOS HOMBRES Y MUJERES SOMOS LIBRES PERO RESPONSABLES Y NO ES LO MISMO TENER LIBERTAD DE ANDAR CHINGANDO SIN CUBRE BOCAS, SIN LAVARSE, SIN SANA DISTANCIA para no infectarse y por tanto no infectar, así que nadie puede entender que por ejemplo en vez de dar más espacios y horas a los negocios, los políticos restringen los horarios y cierran los negocios y por ello las gentes desesperadas hacen colas o se agrupan irresponsablemente porque necesitan cosas y acuden a los lugares que están abiertos y no importa si esos sitios tienen los controles sanitario, y los políticos como ahí están los comerciantes bravos que no se dejan y pelean y se manifiestan pues no la hacen de tos y pues los dejan, así los que no cumplen y se organizan para que no los jodan los políticos pues tienen y mantienen sus negocitos abiertos y no importa si con eso se contaminan más las gentes y aumentan los casos graves de enfermos y los que pagan, al final de cuentas, son los comerciantes o empresarios que por los tanates de los grillos y políticos para justificar que hacen algo cierran a los que sí controlan las normas en vez de apoyarles para que sean un ejemplo a seguir y puedan mantener las fuentes de empleo que se requieren urgentemente en el país porque estamos en una seria crisis económica , sanitaria y de convivencia política y social.



El presidente si no entiende bien el asunto porque nadie es todólogo tiene la intuición de que no se deben cerrar los comercios y empresas sino mejorar los niveles de control sanitario y que sigan en operación porque así se mantiene la planta productiva y los empleos y se mejora el nivel de vida, pero si las cosas siguen en el camino idiota que toman los políticos con sus ocurrencias y fregaderas pues la crisis será brutal y cuando un país entra en crisis económica y aparece más el hambre y la miseria y aumenta el descontento social los politiquillos deberían de no olvidar que: LAS LEALTADES Y LAS INSURRECCIONES EMPIEZAN EN LOS ESTÓMAGOS Y EN EL HARTAZGO Y DESCONFIANZA EN LOS LIDERAZGOS, CUANDO CANSADOS DE LAS COMPLICIDADES CORRUPTELAS Y CHINGADERAS DE LOS POLÌTICOS LA VOTACIÒN LA MONTÒ EL PUEBLO PARA UN LADO Y SI NO RINDE RESULTADOS PORQUE NO HAY CONTROL POLÌTICO Y MANEJO Y DISCIPLINA SIN REPRESIÒN PARA IMPONER LAS NORMAS DE SANIDAD QUE NOS BENEFICIEN A TODOS PUES LAS COSAS SE PONDRÀN MAL Y PODREMOS ESPERAR LAS REBELIONES DE MUCHOS SECTORES, SOBRE TODO DE CLASE MEDIA QUE ESTAN HASTA LA MADRE DE LAS OCURRRENCIAS Y MANEJOS DE LOS POLÌTICOS EN EL PODER…



No importa de qué partido sean los que se encuentran en el poder, ahora, en el 2021, se disputan 15 gubernaturas, 300 diputaciones de mayoría y 200 de representación proporcional, 1063 diputados en congresos locales y 1923 alcaldías en 30 estados y MORENA tiene mano porque no existen los partidos de ’oposición’ siguen en grupitos de mafiosos por el control de puestos y presupuestos y dinero de campaña y esto le brinda enormes ventajas a los de MORENA porque son un grupo medio organizado dentro de lo desorganizado y tienen el apoyo del poder presidencial que no es menor y goza de prestigio y credibilidad y hay en juego, la consulta para investigar a los expresidentes y esto es un enorme capital político para AMLO que apoya y ayuda a los de MORENA. Sin que Morena entienda que deberían ser cuidadosos en la selección de buenos políticos no de manipuladores de grupitos y tribus que son las que controlan el poder de esa organización, porque al final de cuentas, el pagano de los errores y fracasos serán cargados a López Obrador y esto tendrá muchas repercusiones lamentables para el país…