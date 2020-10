Nuevo partido de la Ciudad de México golpea a MORENA

ELIGE se convierte así en el nuevo partido político para la Ciudad de México, pese a la oposición de MORENA, que impugnó el registro de ELIGE como partido político local bajo el argumento de que ELIGE presentaba anomalías en su financiamiento.

Así, MORENA llevó el expediente a la Sala Regional de la Ciudad de México en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJPF), pero los magistrados lo devolvieron al Tribunal Electoral local. Este primero de octubre se realizó la votación que convierte a ELIGE en el nuevo partido político para la Ciudad de México.

Se trata de un partido de centro conformado por ciudadanos comunes que pagan sus impuestos y que nunca fueron actores de la vida política del país ni ostentan cargo administrativo en el gobierno federal o local. Los miembros de ELIGE no forman parte de ningún sindicato, asociación religiosa o de cualquier otra índole.

Los ciudadanos que conforman este nuevo partido declaran ser autosuficientes, que no han recibido prerrogativas del estado, que no han vivido del presupuesto, que no están esperanzados a que el gobierno emita su depósito en la nómina, situación que sin duda incomoda a los partícipes de MORENA.

El avance de ELIGE se considera un gran golpe al partido en el poder, MORENA, que ni con múltiples recursos públicos logró que se desestimara a un nuevo partido de la contienda política.