Nuevo polo turístico de San Marcos, gran reto para el sector a nivel nacional e internacional: Tomás Hernández

Ante la puesta en marcha del proyecto del Eje 4, el cual creará un nuevo atractivo turístico en la Costa Chica de Guerrero, el alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma, celebró que el gobernador Héctor Astudillo Flores, abrazara el proyecto y que el próximo 10 de enero, coloque la primera piedra de lo que será un destino de clase mundial.

En entrevista exclusiva para Códice 21, Hernández Palma informó que desde que tomó protesta como munícipe, tiene el gran reto de convertir a San Marcos, en el cuarto atractivo que acompañe al Triángulo del Sol en sus promociones a nivel nacional e internacional, ’con el apoyo del mandatario Astudillo sentaremos las bases de un municipio que se considere la puerta a una aventura de playa sin precedentes, donde el ecoturismo será la principal oferta para los visitantes extranjeros’, acotó.



Expresó que aprovecharán las oportunidades del mercado, las tendencias del turismo mundial, las cuales indican que los viajeros de ahora no se conforman con el clásico sol, playa y arena, sino que buscan tranquilidad, interacción directa con el medio ambiente y las comunidades. ’Les interesa la cultura, la forma de vida de los pueblos que visitan, pero principalmente buscan destinos que cuiden el medio ambiente, por ello, impulsaremos lo natural, siempre de la mano con los pobladores’, indicó.



Resaltó que en el año 2007 se realizó por parte de PROTUR un Plan Integral de Desarrollo Turístico para el Municipio de San Marcos; mismo que no ha tenido eco para promover el desarrollo de esta actividad económica, ya que a pesar de que casi dos mil hectáreas de tierras costeras ya se encuentran en manos de grandes inversionistas, por diversas razones no se han atrevido a invertir, lo que buscan cambiar con la estrategia que arrancará en enero de la mano de Astudillo Flores.



Tomás Hernández agregó que el municipio pondrá el 10 por ciento de su presupuesto, más de 10 millones de pesos, para impulsar el nuevo polo turístico, como una forma de convencer a empresarios a colocar sus capitales en la puerta de la Costa Chica, con lo que comenzaría un desarrollo económico que trascendería en Guerrero y a nivel nacional, concluyó.