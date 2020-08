Nuevos horizontes para el Barca

Después de la vergonzosa derrota del FC Barcelona ante Bayern Munich en los cuartos de final de la UEFA Champions League los aficionados y prensa exigieron con justa razón cambios en toda la estructura del club. La directiva no se ha tentado el corazón y el primer paso que ha dado fue la baja del entrenador Quique Setién, quien quedará con un recuerdo muy triste en la historia del Barca.



Otro cambio que se confirmó en el organigrama deportivo de la institución fue la salida de Eric Abidal, quien fungía como secretario técnico. Su lugar será ocupado por Ramón Planes. Por cierto, de Abidal las voces ocultas siempre afirmaron que nunca tuvo buena relación con la plantilla, principalmente con la figura Lionel Messi. Lo cierto es que la ’limpia’ en el primer equipo será fuerte. De hecho, se tiene considerado que salgan varios de los llamados ’peces gordos’, como por ejemplo Luis Suárez.



En el caso del delantero francés Antoine Griezmann es casi un hecho que seguirá en el equipo debido a que su contrato está vigente. Es un jugador fantástico el detalle es que ha sido muy cuestionada su participación debido al bajo nivel mostrado. Se le nota sin alegría al momento de estar en la cancha e inclusive se aprecia poco adaptado al sistema de juego.



Por lo pronto, el Barcelona ya anunció la llegada de quien será su nuevo entrenador. Se trata del holandés y ex jugador ’Bulgrana’ Ronald Koeman, quien tiene 57 años de edad y una amplia experiencia como director técnico. Los aficionados del club lo recuerdan con cariño al participar en la época dorada de Johan Cruyff y ser parte de años éxitos. Se dice que el propio Messi dio el visto bueno para la contratación del holandés.



Con Koeman se espera un proyecto distinto. Conoce las entrañas del Barça. Sabe que el único objetivo es siempre ganar; siempre ocupar los primeros lugares y si no se consiguen títulos simplemente es fracaso. Una de las imágenes más recordadas en su etapa como jugador ’Cule’ fue cuando ganaron la Copa de Europa en 1992 en Wembley, que con su potente tiro libre obtuvieron la victoria contra la Sampdoria; lo que le valió el calificativo de ’héroe de Wembley’.