Nuevos retos a la ciencia

Las variantes del coronavirus encontradas en Inglaterra y Sudáfrica paralelo a la puesta en circulación de media docena de vacunas y medicamentos en contra del virus, significan un nuevo reto a la ciencia y a la misma humanidad que, en pequeña pero escandalosa proporción, continúa con su ritmo cotidiano y se reúne alegremente en fiestas por todo el mundo.

Las también variantes conductas de la sociedad que le apuesta a la inmunidad de rebaño es otra alternativa paralelo a la aplicación de la vacuna, en una carrera dada vez más peligrosa en la diversidad de cifras, estadísticas y conteos de instituciones científicas, académicas, gobiernos y organismos internacionales dedicados a la medición de daños de covid-19.

Aun cuando las cifras de muertes y contagios en diversos partes del mundo son comparadas con los saldos dramáticos de otras épocas en la historia contemporánea de las epidemias, son alarmantes y preocupantes, también hay esperanzas en que la ciencia médica y la resistencia de la sociedad a enfrentar la pandemia la pueda vencer o convivir con ella.

Sin embargo, preocupa también que la misma vacuna sea acaparada por los países ricos, por los especuladores o negociantes y sólo tengan acceso temprano quienes las puedan adquirir dejando de lado a quienes no posean los recursos económicos o las influenzas necesarias para tener acceso a su aplicación. En México se ha garantizado acceso gratuito, universal y voluntario, esperamos que así sea.

TURBULENCIAS

Desmienten muerte de Manzanero

La familia del compositor yucateco Armando Manzanero desmintió la versión de su fallecimiento luego de ser hospitalizado en Mérida por covid-19 y posterior al homenaje recibido en la tierra del faisán y del venado. En Oaxaca la senadora Susana Harp desmintió también que haya estado en una reunión previa con el renombrado compositor e indicó que hace un año que no lo ve en persona. Son recurrentes los abusos del manejo de la información en redes sociales de manera tendenciosa e irresponsables…Nuestro compañero Salvador Martínez García y su familia celebraron que superó al ataque del virus y se encuentra ya en recuperación en su domicilio, tras 43 días de hospitalización lo que considera Chava Martínez una resurrección; lo deseamos ver pronto en sus actividades cotidianas…El ex secretario de Gobernación Patricio González Blanco renunció al PRI al considerar una incongruencia y mucho oportunismo de la actual directiva del PRI que en aras de obtener cargos de elección popular haya hecho alianza con el PAN contrariando los principios y programa de acción que deben respetarse en el tricolor…Todo parece indicar que el gobierno de Puebla le lleva las contras al Gobierno Federal al anunciar la detención de cuatro personas supuestamente implicadas en el helicopterazo en el que perdieran la vida hace dos años la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, cuando la SCyT había ya casi concluido el proceso de investigación al declarar que fue un tornillo el causante del accidente sin ninguna otra implicación. De todos modos se reabre el asunto y se verá si los detenidos son meros chivos expiatorios o tienen efectivamente alguna relación con los hechos que cambiaron la vida política de la sociedad poblana…En el Estado de México 76 mil 847 personas se han recuperado exitosamente de covid-19 gracias a la dedicada labor del personal médico, pero de ninguna manera deben relajarse las disposiciones sanitarias preventivas informó el titular del sector salud mexiquense, Gabriel O’Shea Cuevas…En Oaxaca, donde los casos confirmados ascienden a 27,632 y afortunadamente sin ningún deceso ayer, el Representante del IMSS en la entidad, Julio Mercado Castruita reforzó las medias de seguridad sanitaria en sus instalaciones para proteger a los trabajadores ante el incremento de contagios en la entidad…

