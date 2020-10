Nuevos Sicarios: Mujeres y Niños.....

Hace algunos años en varias notas periodísticas escribí sobre una experiencia que en ese momento nos pareció increíble y que posteriormente se ha convertido en una realidad espantosa en el país. En una gira para realizar algunos reportajes en Michoacán, acompañando a Don Pedro Ferriz Santa Cruz y Alexis Pola, el productor de los programas, estuvimos primeramente en la zona de Aguililla y ahí el primer caso estuvo cuando en la plaza bajando el equipo de filmación de los programas, pude ver a dos chicos que estaban simplemente mirando lo que hacíamos y les solicité que por favor nos apoyaran y les pagaríamos algo por eso, uno de los chicos vestido al estilo vaquero y dejando a un lado su sombrero me dijo: Pues solamente que nos paguen con oro y bien, porque no tenemos necesidad de andar limosneando y en eso sacó del bolsillo un rollo de billetes de dólares, ahí entendí que en esa región los que controlaban todo eran los narcotraficantes y que tenían ya una intensa actividad que controlaban a los niños.



Después, al llegar a lo que era la Delegación de la PGR, pudimos observar a un chiquillo como de doce a catorce años, blanquito y nada angustiado andar entre las celdas, y cuando preguntamos las razones por la que lo tenían ahí, nos comentaban que en realidad era un niño sicario, que no había asistido a la escuela y que era originario de la zona de la costa y que era muy diestro en operar pistolas las cuales cargaba al estilo vaquero y cuando nos vieron que poníamos cara de dudas, llamaron al niño y le dieron su fornitura y las pistolas y le dijeron que nos mostrara sus habilidades y eran sorprendentes, así que cuando pude le pregunté a qué se dedicaba y qué quería hacer después, y me dijo que el mataba por encargo de los ’jefes’ y que quería seguir siendo matón, porque esto le daba suficiente respeto y dinero para sostener a su familia y a sus hermanos, y me confesó que él personalmente le ’había puesto en su madre a su padrastro’ cuando lo vio que golpeaba a su mamá.



A los pocos meses estallaba aquel escándalo donde el famoso operador del presidente Salinas de Gortari mantenía un romance con una policía que estaba inmiscuida en algunos casos y grupos del narcotráfico y que posteriormente se supo que estuvo en la vigilancia y protección de uno de los narcotraficantes asesinado en Can Cún y que era una cosa especial porque por vez primera en el país se conocía que las mujeres hacían este tipo de labores porque pasaban inadvertidas, claro que esta chica no, porque además era una mujer muy bella, pero como estaba en el escándalo político todo se apagó y ya nadie supo lo que sucedió y de las relaciones con el famoso Córdova.



Al paso de los años hemos conocido historias terribles de violencia y de la participación de niños y jovencitas que son enrolados en los grupos mafiosos y criminales del país, y es así que hace algunos años todos nos sorprendimos cuando un chico de 14 años originario de Morelos confesaba abiertamente que era un sicario de los grupos mafiosos y que se sentía muy bien matando gente y recibiendo dinero por ello. El asunto pues ha crecido de tal suerte que ahora se conocen muchos libros de confesiones de chicos y de chicas que están metidos en lo que son los grupos de sicarios y de cómo prefieren esa vida a esperar a que algún día puedan estudiar cuando así, con valor o con el terror pueden llegar a matar y recibir para su edad mucho dinero que llevan a sus casas y se convierten en los ’jefes de las familias’ y esperan que un buen día, como ellos lo hacen, también les puede llegar su turno.



En las ciudades hemos comentados que en las zonas marginadas por medio de las pandillas los grupos criminales controlan zonas y colonias enteras de tal suerte que además de controlar calle por calle y zonas, también controlan el tráfico y los transportes porque ahí no llega el transporte regular y todo se mueve por medio de los moto taxis y así ellos cuentan con vigilancia y control de todos, por ello, los pleitos entre pandillas son violentos porque de ahí los jefes sacan a los que tienen mayor violencia y son mejores en los pleitos y los van entrenando para llegar a controlar a los grupos de distribución o de vigilancia o de control y de los que tienen que hacer las matanzas para controlar el territorio. Por esa razón en muchos sitios de la sierras donde hay producción de drogas o bien establecen los laboratorios también se hacen los famosos campos de entrenamiento, ya no improvisan nada, no es el usar la pistola sin saber cómo, por ello cada día se especializan muchos más y se desarrollan grupos especiales para cada acción que necesitan los grupos criminales en todo el país, pero además, ellos cuentan con enormes recursos financieros que puede utilizar para comprar la protección de los policías o intervenir entre los grupos políticos para que por medio del financiamiento logren el control político de muchas regiones tal como se comienza a ver en muchas partes del país., y si bien es cierto que la política establecida de abrazos y no balazos ha dado treguas, también es cierto que pone a las regiones y a los grupos sociales en una seria desventaja y en el caso de los grupos políticos los coloca en franca debilidad ya que entran o entran a darles espacios, porque ellos tienen que establecer los mecanismos para que los presupuestos municipales les sirvan para lavar dinero por medio de contratos y obras y es por esas razones en las que la violencia estalla de tal suerte que los investigadores no pueden ingresar seriamente a las zonas ni los grupos políticos pueden controlar porque ya están muy contaminados, además, no se pueden hacer discursos de paz cuando están apuntados por armas que pueden accionar desde los chiquillos, mujeres o los sicarios profesionales que andan en todas las regiones. Ante esta realidad la verdad es que la sociedad se encuentra en franca debilidad y no tienen mucho por hacer, la narco política en muchos sitios supera a la política y así, cuando vemos que los políticos reducen los presupuestos pues más débiles ponen a sus gentes que ante la realidad de la actividad políticas necesitan dinero y recursos para hacerla y ahí es donde van cayendo a los brazos de los grupos que tienen el poder económico, paramilitar y van controlando el político y esto debe ser atendido realmente por el presidente, sino en pocos años no tendremos espacios libres de tal contaminación y todos esteremos expuestos a la violencia de niños sicarios, mujeres y profesionales del crimen.