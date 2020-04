Numeralia de la conferencia de prensa de la Mañanera con AMLO y Gatell

⭕️ El 17 de mayo regresarían a clases y a todas las actividades productivas y sociales, en municipios donde no hay casos de #Covid19, informa AMLO.



⭕️ El 1 de junio regresarían los que tienen contagios o alto número de contagios, siempre que se siga cumpliendo con las medidas de reducción de movilidad y no se alteren las proyecciones.



⭕️ Es necesario asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria.



⭕️ Regionalizar la intensidad de estas medidas (De acuerdo al número de casos).



⭕️ Segmentar la movilidad en el territorio nacional (contención geográfica, que no se muevan entre zonas de baja y alta transmisión).



⭕️ Mantener la protección de las personas adultas mayores, las que tienen enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.



⭕️ No hay fecha específica para iniciar Fase 3, informa el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



📌Asegura el presidente López Obrador que no faltarán camas ni ventiladores, ni médicos ni especialistas.



📌 El próximo martes definirá la SEP cómo recuperar lo que se ha perdido y el tiempos de las vacaciones futuras.



📌 Se aumentan un millón de créditos más a empresas familiares que tienen trabajadores inscritos en el IMSS y no despidieron o redujeron el sueldo.



📌 En mayo y junio se destinará la mayor cantidad de recursos al pueblo, asegura AMLO. Desde programas sociales, recursos a pescadores, obras en escuelas, vivienda, construcción, con el fin de que haya dinero para el consumo.



FUENTE: Conferencia conjunta de las 7:00 horas, del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.