’NUNCA ES TARDE PARA CUIDARSE MÁS’: DR. EFRÉN ENCINAS TORRES

Dado a que las personas que padecen enfermedades crónico degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión entre otros como cáncer y VIH SIDA, están más expuestas a presentar complicaciones de contagiarse de COVID – 19, ya que su sistema inmune se encuentra comprometido, es este sector quien debe de extremar y reforzar el triángulo de la vida, reiteró el Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud de Sinaloa.



El titular de la salud en el estado, insistió en que, ’nunca es tarde para cuidarse más’, pues si bien los números de nuevos casos positivos marcan una tendencia a la baja en los últimos días, la población no debe bajar la guardia en la sana distancia, lavado continuo de manos y el uso de cubre bocas.



’La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que afecta a cualquier edad y a cualquier género masculino y femenino y tiene muchos años de existir y constituye un factor de riesgo que va muy de la mano ligada a la obesidad diabetes e hipertensión y el virus inclusive el coronavirus se ha visto que tiene un impacto directo sobre la célula que produce la insulina, hay personas que inclusive no son diabéticos y durante a enfermedad desarrollan una diabetes perse y no se diga a que el caso que haya sido diabetes que como hemos señalado la diabetes constituye un problema de salud pública en México, en nuestro país y Sinaloa no es la excepción’, advirtió.



Es por ello que, insistió a que, si una persona con alguna enfermedad como diabetes se encuentra descompensado, por lo llevar sus cuidados en medicamentos, dieta y nutrición, puede presentar mayor complicación de enfrentarse al COVID- 19.



De tal manera que aquellas personas que son diabéticos que ya se saben conocidos como diabéticos tienen toda la oportunidad todavía, ’nunca es tarde para cuidarse más’, desde el punto de vista diabético, nutricional, con ejercicio, y eso les va a ayudar a que no adquieran la enfermedad, siguiendo los pasos sencillos del triángulo de la vida.