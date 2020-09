’Nunca más hechos violentos’ como los que marcaron la historia reciente de Guerrero: Héctor Astudillo

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Guerrero, 27 de septiembre de 2020.- ’Nunca más hechos violentos’ como los que marcaron la historia reciente de Guerrero, señaló enfático el gobernador Héctor Astudillo Flores durante un mensaje dirigido al pueblo de Guerrero, esto en el marco del sexto aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y en donde enfatizó que en este tema ’ni perdón, ni olvido’.



Astudillo Flores dijo que los hechos suscitados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, generaron una herida muy fuerte a todo Guerrero y a México, por lo que insistió en que los avances presentados por la Federación deben seguir adelante y se unió a la exigencia de que se conozca qué es lo que sucedió, para que el castigo llegue a los responsables.



El mandatario estatal también recordó que en el marco de este lamentable suceso, se registró el asesinato de los estudiantes Julio César Mondragón, Daniel Solís y Julio César Ramírez; así como del joven jugador de futbol, David Josué García, conocido como ’El Zurdito’; el conductor de autobús, Víctor Manuel Lugo y la señora Blanca Montiel, pasajera de transporte público.



’Todo esto es un asunto que sigue pendiente saber qué sucedió y dónde están los 43 desaparecidos’, añadió.



En este marco, el mandatario estatal dijo que al igual que lo hizo hace seis años, cuando era diputado local, de la misma manera mantiene su postura de que mientras no se sepa qué fue lo que realmente sucedió, esto seguirá siendo una gran herida que no sanará. Ante ello insistió en que su gobierno refrenda toda su solidaridad para los padres de familia y los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, con quienes siempre ha tenido toda la disposición para seguir en la ruta de la búsqueda de justicia.



En relación a la marcha anunciada para este domingo por la tarde en Iguala, el gobernador anunció que se ha dispuesto un operativo especial para evitar que se dé algún tipo de confrontación. Hizo un llamado a quienes pretenden contrarrestar y combatir este movimiento a evitar la violencia, pues esta ruta en nada coadyuva a la entidad.



’El gobierno del estado tiene un operativo correcto, puntual y tiene el propósito de evitar cualquier confrontación, la violencia en nada nos ayuda y no ayudará nunca, por eso hemos establecido esta ruta. Igual que el 26, el 27 de septiembre será un día en que vamos a recordar la desaparición de nuestros paisanos, jóvenes estudiantes’, concluyó.