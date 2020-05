O te mueres por COVID

Querido lector, un gusto saludarlo, esperando se encuentre bien y que no se enferme de cualquier cosa. He estado viendo noticias, buscando información, desechando información falsa, pero un vídeo no puede desecharse de lo que ocurre en el país, son muchos factores que están conflictuando a la sociedad.



Me da miedo enfermarme pero no por COVID-19, que a final de cuentas no mata complica las afectaciones que lleva, es como el SIDA, bajaba las defensas y se moría hasta por una gripa, por eso la gente no cree en la enfermedad, sobretodo por lo que está pasando en los hospitales, TE ESTÁN MATANDO.



El día de hoy en el Hospital Las Américas en el estado de México, personas entraron a la fuerza para saber el estado de salud de sus familiares, iban por problemas en el riñón, caídas, problemas cardíacos, otras enfermedades que nada que ver con el virus, desafortunadamente los encontraron muertos, en bolsas con cierres.



Posteriormente al lugar llegaron policías del Estado de México y Guardia Nacional para salvaguardar la integridad del personal que labora en ese nosocomio, no sin antes la gente con violencia, queriendo informes sobre los pacientes, todo hermético, personal sin protección (cubre bocas, guantes, mascarillas, nada) llegaron a una sala donde había cerca de 20 cadáveres abrieron las bolsas y localizaron a sus familiares.



Preguntaron a médicos del lugar ¿qué les están inyectando? Pregunta sin respuesta, todos mueren de coronavirus, pareciera que los paros cardíacos, ya no existen, la diabetes se extinguió, el cáncer de cualquier índole es cosa del pasado y las demás enfermedades fueron erradicadas del planeta, es preocupante.



Platicando con una familia de la colonia Argentina me platicaron de un caso, un señor con problemas del corazón querían canalizarlo al área de COVID, cuando no presentaba ningún síntoma, era su corazón; lo desvistieron, le pusieron una bata y narra el señor que se salió así, casi desnudo, solo con la bata, en la madrugada para que no le hicieran lo que a otras personas (no quiso decirlo en el momento) su yerno fue a recoger sus cosas y pedir el alta médica, por cierto a su corazón no le hicieron nada.

El caso de la señora va más allá, su familiar murió, pero querían poner en el acta muerte por COVID, cuando no fue así, amenazó a los doctores con denunciarlos y poner una queja en la CIDH y salió el documento como debe ser, por otra parte, ¿qué está sucediendo con los cuerpos con el supuesto virus?



Las personas que pierden a un familiar y muere por el COVID, ya no lo ven, no les entregan a la mayoría el cuerpo, llega funeraria y al horno (no en todos los casos) y me pregunto ¿van completos los cuerpos? Es lo que piden muchas personas, hígado, corazón, riñones ¿van intactos? Perdón no quiero ’complotear’ a nadie pero…



Para otra ocasión escribiré sobre la cerveza, la economía, la política, hoy, hay un problema que no es la pandemia, no todas las muertes son cor el ’coronabicho’ solo que no se ha reportado otro tipo de muertes: natural, infartos, diabetes, cáncer, solo ésta enfermedad y se me hace muy raro en verdad. Pero como siempre querido lector usted tiene la mejor opinión y la última palabra. (Por favor no se enferme, no se lastime o no se corte, no sea una estadística del COVID19).