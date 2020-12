Oaxaca, sólo funcionarios nativos

La diputada de Morena al Congreso Local de Oaxaca, Elena Cuevas, propuso reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Ejecutivo del Estado para que secretarios del despacho, mandos medios y superiores en la administración pública sean nativos de la entidad o, cuando menos, tengan tres años de residencia y no lleguen a los mismos funcionarios de otras entidades que desconocen la realidad social, política y cultural del estado.

Documenta su propuesta en el hecho de que más del 50% de los actuales funcionarios son oriundos del Estado o la ciudad de México, quienes asumen funciones de autoridad frente a ciudadanos que los desconocen, ignoran sus costumbres y sus problemas ancestrales, por lo que se presenta un vacío entre los que tienen una responsabilidad pública de atender a la sociedad. Y en ocasiones, los más, actúan con soberbia y despotismo.

Manifiesta que ese desconocimiento del entorno social se traduce en retraso en la solución de problemas, más pobreza y corrupción, debido a que no hay un reglamento que impida que ocurra eso. Elegimos, indica, al titular del Poder Ejecutivo, pero no a sus colaboradores, y por ello deben establecerse reglas claras del juego para que los nativos tengan las mismas oportunidades de acceder a puestos de responsabilidad.

A unas semanas de iniciarse el proceso electoral de 2021, con la renovación de Congresos locales, federal, gubernaturas y municipios, sin duda la propuesta tiene mensaje, puesto que algunos de los 50% de fuereños que ocupan cargos en la actual administración sean sustituidos en caso de ser lanzados a ocupar puestos de elección popular en sus lugares de origen o la presión popular así lo determine.

TURBULENCIAS

Acaban con nidos de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por BCN supervisó obras y atendió demandas, aunque también hizo frente a requerimientos de padres de familia con niños con cáncer y conoció lo realizado por el gobernador Jaime Bonilla que, entre otras cosas, logró con la directora de Caminos y Puentes Federales, Elsa Julieta Veites Arévalo, un acuerdo con los colonos que rodean la caseta de cobro de Playas de Tijuana para tener paso libre; el jefe del Ejecutivo Federal elogió esa coordinación entre estado y municipio con el Gobierno Federal para beneficiar a los vecinos y terminar con el conflicto existente…Dijo que se han liberado a las casetas de cobro del país de manos de verdaderos delincuentes que han hecho de ello su modo de vida, de la misma manera como ocurre con las Aduanas, la Migración y los Puertos, que también se están liberando de la delincuencia, lo que ha originado violencia en algunas regiones como es el caso de Manzanillo, en Colima…Una explosión y espectacular incendio en la subestación eléctrica de la CFE en Coyoacán causó alarma en todo el país. El fuego fue controlado en 45 minutos por la eficacia de los tragahumo y el servicio de energía eléctrica de la misma manera fue restablecido en la zona, precisamente en donde se encuentra el Hospital del ISSSTE y otros nosocomios públicos y privados; se desmintió que los mismos hayan quedado sin energía eléctrica y los pacientes desatendidos…Sin resolverse el relevo en el IPN, al parecer se analiza la trayectoria de la media docena de aspirantes a la Dirección General con el objeto de que el nuevo titular recobre el origen popular de la institución y su presupuesto sirva para los fines establecidos y no para las camarillas que dominan su actividad administrativa y académica…

