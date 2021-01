Oaxaca, un proceso electoral especial

Mucho ruido está causando la postura del presidente López Obrador de sostenerse en la ’mañaneras’ y para ello, algunos critican el tema alegando que se viola la ley y por el otro lado, la defensa de los derechos humanos y de información a la población, seguramente los temas de obras y programas estarán prohibidos en su manejo, pero por las condiciones actuales donde la población se maneja con una mayor información y le encanta que se den las confrontaciones entre los diferentes frentes políticos es ilógico que en la actualidad, donde los políticos dejan a un lado la ideología solamente nos muestran, que al final de cuentas, los cambios en la política solamente se buscan en los puestos y presupuestos y no los cambios ideológicos y es así que a lo mejor todo se enmuy enredado y existen dudas en los temas políticos y en las acciones e intereses que aplican los distintos grupos en esta lucha por el poder, no por las ideas. En tal contexto, se han visto las famosas alianzas electorales donde no importan las ideas, sino los puestos y presupuestos y esto viene a degenerar lo que se conoce como el proceso democrático, y bueno, es lo que provoca el que ahora se realicen esos acuerdos entre grupos de poder no entre organizaciones de masas donde los militantes tengan voz y voto, no hay garantía de afiliaciones a esos grupos y como siempre, al parecer, solamente cuentan las ’cargadas’, donde los votantes se inclinan a favor de uno o de otros y hoy en día ante el arrastre que sostienen AMLO esto es muestra de que si no se llega pronto a concretar la creación de un verdadero partido político dejando atrás a los grupos, mafias y tribus que componen hoy Morena, el futuro del proyecto político de cambio de sistema tendrá muchas fallas y se podría llegar a un freno en su proceso.



La claridad con la que opera la información y los mensajes por medio de la ’mañanera’ hace y obliga al presidente a que se sostenga en este canal y que no pierda el mando porque podría dejar de tener una influencia adecuada para mantener la línea del poder y lo que buscan los ’contrarios’ es exactamente eso, descarrilar el proyecto del cambio propuesto por el Presidente. El sábado pasado se inició en Oaxaca un proyecto de comunicación encabezado por Jaime Velázquez, Omar Aguilar y Sócrates A. Campos Lemus: ’opinión-es’ que se transmite en red estatal de radio y que tiene como objetivo el establecer con los diferentes grupos políticos la confrontación de ideas y de proyectos en el proceso electoral del estado, y en este primer encuentro entre PRI y Morena llegaron a la conclusión los dos grupos que fuera de las ideas o ideologías está primero el proyecto de ganar elecciones y así se dan las coaliciones y se enfrentan los grupos con el objetivo de ganar puestos y después pues ya verán, el asunto es que en el caso Oaxaca no hay duda de que es un estado con condiciones especiales donde el gobernador, Alejandro Murat, del PRI, tiene y mantiene una extraordinaria relación con el proyecto de primero Oaxaca y su desarrollo y bienestar, con el cual coincide con el presidente López obrador para desarrollar el sur del país y dar fortaleza al cambio necesario en todo el sureste de México para provocar y detonar el desarrollo y el bienestar social de los mexicanos, y esto hace que los grupos no se confronten violentamente, sino que tengan la obligación de mantenerse en este carril, donde hay que priorizar las obras que se generan que son para el beneficio de Oaxaca y después se sientan las bases para que todos los grupos incluyan su acción en este esfuerzo, salvo, claro, están los políticos que de forma oportunista llegaron a montarse en el poder y que ahora no entregan las cuentas ni resultados mejores, sino que han generado un verdadero cochinero como en los tiempos pasados, porque al final de cuentas, no eran ni siquiera simpatizantes de AMLO, sino salieron de los grupos de la ultraderecha como el Consejo Coordinador Empresarial y con el apoyo de los viejos políticos saqueadores que gozan de libertad e impunidad en Oaxaca y México.



En este proceso especial de Oaxaca se tendrán las acciones del cambio generadas por el ejército del magisterio, una increíble organización combativa y experimentada desde hace muchos años que ha sido capaz de sostener la lucha sindical y educativa del cambio en México con resultados especiales y con la formación de cuadros importantes con conciencia política y social del cambio propuesto por el presidente López Obrador, por ello, en Oaxaca, además, se logró con esa alianza y coincidencia entre Presidente y gobernador el sostener una paz social que permitiera orden y desarrollo para los proyectos nacionales y estatales que dan la base y fortaleza para alcanzar un cambio en paz social, que es lo que requiere el país en los momentos actuales.



Sin duda, ahora, lo que se busca es que la pandemia y sus desastres no sigan avanzando y lastimando a la población y al desarrollo, se requiere establecer las medidas sanitarias para sostener la economía abierta para que no se continúen perdiendo empleos y garantizando la vida de los ciudadanos, porque todos estamos conscientes de que se pueden aumentar las camas e instalaciones para atender la pandemia, pero no se pueden improvisar médicos y personal de enfermería porque ya no existen y se tarda tiempo para desarrollarlos, así que el camino es el convencimiento para guardar las medidas sanitarias que eviten contagiarnos para contagiar y esto implica el esfuerzo de todos, sobre todo, cuando los grupos de comerciantes ambulantes solamente son controlados por grupos que les explotan económicamente y les usan para fines políticos al mejor postor y para ello los responsables son los dirigentes y el presidente o los presidentes municipales que se prestan a esos juegos con tal de continuar en el poder para seguir mamando de los puestos y presupuestos y no buscando el cambio y el bienestar de los ciudadanos, por ello, los grupos que operan el proceso electoral de los partidos deben entender que esto en vez de ayudar a la democracia la desalienta y destruye, y es tiempo de cambiar por el bien de sus organizaciones y de los ciudadanos.



