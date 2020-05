Obispo de Texcoco Indica que aún no se permite la reapertura ordinaria de los templos

Comunicado íntegro



A los presbíteros, consagrados, diáconos, agentes de pastoral, fieles y personas de buena voluntad.



La iglesia particular de Texcoco y el obispo diocesano, conscientes de los difíciles momentos que los fieles cristianos viven en el ámbito de la salud aquí y en el mundo, atendiendo al comunicado que la conferencia del Episcopado Mexicano ha emitido en torno a las "Orientaciones Litúrgicas para reanudar el culto religioso en tiempo de pandemia", y en orden a las indicaciones de las autoridades tanto de la salud y las autoridades civiles, solicitamos encarecidamente a los clérigos y consagrados, observen las siguientes disposiciones:



1. Seamos conscientes de qué estamos viendo un momento aún difícil de la salud para todos.



2. Por disposición episcopal se deberá atender a las indicaciones de la Secretaría de Salud: conocer y respetar los semáforos que emite la autoridad sanitaria.



3. En este momento AUN NO SE PERMITE LA REAPERTURA ordinaria de los templos. Por lo cual sigue vigente la restricción de la celebraciones, de la práctica de los sacramentos, de las procesiones, fiestas patronales, reuniones y todo tipo de encuentro religioso que implique conglomeración de personas.



4. Se mantiene vigente la dispensa del precepto dominical. Pidiendo a los presbíteros seguir haciendo lo posible para que se utilicen los medios electrónicos a través de los cuales los fieles puedan participar del sacrificio de la Eucaristía.



5. Los presbíteros continúen realizando el oficio de la Santa Misa de forma privada, ofreciendo el Santo Sacrificio por el fin de esta pandemia, por los enfermos, los fallecidos, el personal de la salud, autoridades civiles y sanitarias, investigadores, científicos y por quienes están padeciendo mayormente las consecuencias de esta cuarentena.



6. En el caso de los fallecidos: realizar solamente la parte final del ritual de Exequias sin llevar a cabo la Santa Misa, pidiendo siempre el acta de defunción y en comunicación con las autoridades civiles y con el mínimo de personas.En el caso de fallecidos por neumonía atípica y en específico por COVID-19, no realizar las Exequias.



7. En el caso de qué el sacerdote sea quien esté contagiado de COVID-19, utilice el protocolo marcado por él OSEAS y pida a sus familiares la mejor colaboración para no interrumpir el sano proceso de atención para el presbítero.



Solicitamos estar atentos a nuevas indicaciones que se tengan que dar para el bien de las comunidades y la salus animarum de los fieles. Seguimos confiándonos al amparo de nuestra Madre Santísima de Guadalupe.



Atentamente



Juan Manuel Mancilla Sánchez.

Obispo de Texcoco