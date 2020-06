Obligatorio uso de cubrebocas en Guerrero desde este lunes: Astudillo

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 14 de junio de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores formalizó la ampliación del periodo de confinamiento para actividades no esenciales públicas, sociales y privadas hasta el próximo 30 de junio, mediante la firma de un acuerdo que será publicado el lunes.



’No estamos en condiciones de abrir las actividades no esenciales de los sectores público, social y privado’, expuso el mandatario desde su confinamiento, a través de una videoconferencia durante la transmisión para la actualización de cifras del Covid 19 este mediodía.



Otro aspecto del acuerdo, es que el uso de cubrebocas será obligatorio tanto en espacios públicos como privados, hasta que el semáforo epidemiológico de la federación cambie para Guerrero, dado que permanece en rojo.



’Se recomienda en lo posible el uso de careta’, dijo. ’Hay una gran cantidad de contagios, sí los hay y hay que reconocerlo’, afirmó Héctor Astudillo e insistió en la necesidad de mantener el distanciamiento entre personas y las medidas de seguridad sanitarias establecidas por las secretarías de Salud estatal y federal.



Comentó, sin abundar en ello, que algunos sitios turísticos comenzaron a reabrir, luego de que tuvo una reunión virtual con alcaldes, no obstante que también se perfilan los preparativos para ’tratar de abrir’ el próximo 1 de julio, aunque aclaró que no será al 100 por ciento, pero la finalidad es que se vuelva a tener actividad económica.



En la lectura del documento, indicó que permanecerán cerrados los hoteles y establecimientos de alojamiento temporal, playas y restaurantes. Continuarán sin reactivarse la platería, maquiladoras, albercas y balnearios, centros comerciales, actividades religiosas, industria mezcalera, plazas cívicas, jardines vecinales, parques, polideportivos, unidades deportivas, cines, teatros, museos, auditorios, zoológicos, barberías y estéticas y gimnasios.



Respecto al transporte público, puntualizó que deberá adoptar la medida del distanciamiento entre personas, uso de cubrebocas obligatorio, sanitizar los vehículos de forma permanente, establecer filtros de revisión para la toma de temperatura y dotación de alcohol en gel.



Fuente: Quadratín