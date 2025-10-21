Obra para colonia Buenos Aires en Tezoyuca se entregará antes de fiestas decembrinas

Tezoyuca, Estado de México.-Se llevó a cabo el arranque de construcción de pavimentación, Calle Libertad en la colonia Buenos Aires.



En punto de las 10:30 horas el C.P. Edgar Uriel Morales Avila, Presidente Municipal de Tezoyuca acompañado de autoridades municipales, y vecinos se dieron cita para presenciar de este momento que tanto habían esperado.



Durante su mensaje, el presidente mencionó ’Me da mucho gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Vecinos, muchas gracias por recibirnos aquí en su calle.



Hoy comenzamos otra obra más en Tezoyuca, trabajando muy fuerte por cada uno de ustedes y buscando el desarrollo de nuestra comunidad.



Esta calle había sido una petición desde hace tiempo, pues conecta gran parte de Buenos Aires. Hoy iniciamos con el cumplimiento de esa palabra que dimos. Los trabajos incluirán guarniciones, banquetas, la renovación de la red de agua potable y alumbrado público.



En aproximadamente 40 días veremos el cambio y esperamos entregar esta obra antes de las fiestas decembrinas, para que sea un motivo de satisfacción para todos’.



Además, agradeció el trabajo en equipo que se hace con su cabildo, quienes son los que autorizan para que estas obras se llevan a cabo, también agradeció a los vecinos interesados que siempre participan para mejorar su calidad de vida, como en jornadas de limpieza y apoyo.



Posteriormente se realizó el banderazo de obra, con el cual se inician oficialmente estos trabajos para esta calle.



Esta obra contará con:

• Rehabilitación de 171.00 metros lineales red de agua potable

• Construcción de 342.40 metros lineales de guarniciones

• Construcción de 296.30 metros cuadrados de banquetas con concreto estampado color paja.

• Construcción de 924.00 metros cuadrados de carpeta asfáltica de 5 centímetros.

• Aplicación de 342.40, metros lineales de pintura amarillo tráfico en guarniciones, así como la pinta de postes de CFE y TELMEX colocación de vialetas.

• Rehabilitación de 6 luminarias.

• Rehabilitación de 16 tomas domiciliarias de agua potable.

• Rehabilitación de 11 descargas de drenaje.



Estos trabajos comenzarán este 20 de octubre y se planean terminar el 29 de noviembre, con un aproximado de 40 días de labores.



El Gobierno municipal sigue apostando por mejorar la infraestructura y calidad de vida de todos y todas en Tezoyuca.





