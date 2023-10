Obrador besa la mano de la gobernadora y alcaldesa de Texcoco en señal de respeto como autoridades

Texcoco, Edomex., 30 de septiembre del 2023.- Al visitar el municipio de Texcoco para refrendar los programas para el bienestar, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador besó la mano a la alcaldesa de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, como antes lo hizo con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en un gesto de reciprocidad porque el día de ayer en Tecámac la edil Mariela Gutiérrez Escalante besó la mano de AMLO; mostrando con ello el respeto a las autoridades municipales, la gobernadora y a la mujer.



A su vez Andrés Manuel al iniciar su discurso, reconoció lo que para el presenta este municipio: ’me da mucho gusto estar en Texcoco la verdad porque aquí siempre nos apoyaron cuando inició nuestro movimiento nuestra lucha’, dijo.



Por ello señaló que: ’yo también hago referencia a esa manta porque muchos de los precursores de los que iniciaron ya se nos adelantaron, pero están contentos en el cielo porque están viendo que se triunfó y que estamos cumpliéndole al pueblo, que era su sueño de todos los que ya no están con nosotros y vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando’.



El presidente de México reconoció la lucha de las texcocanas y los texcocanos señalando que: ’ahora ustedes tienen la suerte, la fortuna de que quien gobierna el estado de México es de aquí de Texcoco, la maestra Delfina, no creo que haya habido algún gobernador de Texcoco, pero si lo hubo, no fue como lo es la maestra Delfina que surge de abajo que es parte del pueblo’.



López Obrador recordó que; ’cuando se propuso a la maestra Delfina para ser presidenta municipal estaba dando clases en la escuela, aquí está el doctor Higinio, está también Horacio Duarte y otros más que comenzaron la lucha, la actual presidenta municipal, muchos de los que nos apoyaron en estos tiempos difíciles, porque había que abrir camino, había que hacer conciencia en la gente’, dijo el presidente de México.



Previo a la presentación de los Programas para el Bienestar, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, realizó la supervisión y avances del parque ecológico en donde dijo se construye una universidad en donde se impartirá la carrera de medicina, la que beneficiará a los jóvenes estudiantes de la región.