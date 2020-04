Observar la aplicación del Presupuesto 2020, llama Javier Solorio

Luego de la aprobación del Presupuesto 2020 para el municipio más grande de Guerrero, Acapulco, el cual tuvo un incremento de 105 millones de pesos respecto al año pasado; el síndico administrativo, Javier Solorio Almazán, llamó a los ciudadanos a vigilar la aplicación de los recursos y que se ejecuten con transparencia y honradez.



A través de su conferencia virtual, el cirujano plástico hizo un desglose de cómo está organizado el incremento y detalló que tan sólo 55 millones se direccionaron para la oficina presidencial, mientras que 50 millones serán gastados de la siguiente manera:



El presupuesto de egresos se aprobó con tres mil 797 millones para Acapulco en 2020, 105 millones de pesos más que el año pasado, de los cuales 55 MDP serán ejercidos por la oficina de la alcaldesa porteña, Adela Román Ocampo.



Del resto: 20 MDP será para un programa alimentario de compra de despensas, seis MDP destinados a comedores comunitarios, "que en Acapulco cuando menos debería haber 50, pues 28 comedores son insuficientes", observó Solorio.



El funcionario dijo que siete millones se destinarán para el programa de Activación Económica, que está enfocado para el sector primario, "adquisiciones para la zona rural y del sector pesquero’, expresó.



Ocho MDP para empleos temporales, 3.7 para desinfectante para la población y 2.7 millones para apoyos extraordinarios.

Además, dio a conocer que desde la oficina de la sindicatura se abrirán 60 empleos temporales para apoyar a familias en el tiempo que dure la contingencia, aunque no especificó el salario, ni las actividades a realizar, tampoco la forma de postularse para dichos trabajos.



A través de Facebook live, el también activista de la lucha contra el cáncer de mama, sostuvo que la donación del 30 por ciento de los salarios de los ediles no prosperó, sin embargo, dijo que él ha puesto a disposición sus gastos de gestoría e indicó que hubo regidores que se negaron a que la oficina de Presidencia organizara sus salarios.



Cuestionado vía WhatsApp sobre el programa "Hoy No Circula" anunciado este miércoles, Solorio manifestó que el cuerpo edilicio no fue tomado en cuenta, no obstante, señaló que fue una decisión estipulada por los tres órdenes de gobierno y que debe ser acatada por el resto de la población, con el propósito de salvaguardar su salud.



Finalmente, exhortó a los acapulqueños a apegarse a las recomendaciones de no salir de sus casas, para evitar la propagación del Covid-19 o Coronavirus, cuya pandemia ha atacado principalmente al puerto y que ha dejado cientos de muertos en el país.