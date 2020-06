Observar los costos, una de las claves para evitar corrupción en la compra de insumos médicos

El pasado 15 de mayo durante un acto publico para anunciar la donación de soportes respiratorios por parte de dos empresas privadas, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que durante los últimos meses estos insumos se han convertido en uno de los bienes más preciados en el mercado internacional.



La crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia de Covid-19, está marcando las nuevas prioridades de inversión de los gobiernos que han tenido que establecer toda una agenda de compras de urgencia para contar con los insumos médicos necesarios y con ello poder atender los cientos de miles de casos de contagio por este virus.



La volatilidad de los precios, la incertidumbre en torno a relevancia o la validez técnica de los insumos médicos, son algunos de los retos que han tenido que aprender a solucionar de manera inmediata los gobiernos de casi todos los países, advierte Fabrizio Feliciani, director para América Latina y El Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).



’El mercado ha reaccionado una curva de especulación cuando la demanda aumenta muchísimo y la demanda es un poco más baja y ha habido bastante confusión técnica, en cuanto a la relevancia de ciertos equipos de cualquiera de las tres familias, la protección personal, fármacos y equipamientos para hospital. (Pero también) en estos dos o tres meses ha habido mucho crecimiento, mucha gente que sabe que es una mascarilla N95, y (se ha empezado a) tener un poco más claro de qué es lo que necesitan’.



Los sistemas públicos de salud de casi todos los naciones no estaban preparados para atender una pandemia como la provocada por el coronavirus Covid-19, en gran medida porque la salud se consideraba un bien ’intercambiable’, reflexiona en entrevista con Forbes México.



Ante este panorama la UNOPS está apoyando alrededor de 16 países en América Latina para establecer lineamientos en los procesos de compras públicas, sobre todo en este contexto de la necesidad de adquirir estos insumos de forma urgente y con ello evitar actos de corrupción.



Los tres aspectos más importantes para establecer un orden en estas compras son: tener clara la relevancia de lo que se está comprando, es decir, evitar compras precipitadas; asegurar la validez técnica de los insumos y determinar una ’razonabilidad de precios’.



Para este ultimo elemento, la UNOPS estableció un observatorio de precios de insumos médicos con el cuál se toma nota de el costo al que adquieren medicamentos e insumos médicos de 16 países de América Latina con el fin de contar con un indice comparativo y evitar adquirirlos a sobrecostos.



’Nuestras normas nos mandan a hacer un examen de razonabilidad de precio, para evitar la cartelización, porque si haces una licitación y los 10 oferentes se ponen de acuerdo eso vicia el proceso, pero si yo miro el proceso de este viciado, en el marco en donde veo muchísimos otros procesos de otros países, sí me puedo dar una idea de que todos los procesos son altos porque se han puesto de acuerdo’, detalla Felliciani.



En unas semanas esta herramienta se hará publica para que todos los interesados puedan consultar el costo al que se han estado adquiriendo los insumos médicos, reveló el director para América Latina y El Caribe de la UNOPS.



Pero no sólo se trata de las medidas para llevar a cabo compras publicas de urgencia exitosas, Felliciani también advierte que uno de los aspectos más comunes y que más corrupción genera al momento de establecer uno de estos procesos es la sobreregulación.



’Todas las compras públicas en todos los países de América Latina son sobrereguladas, la reglamentación, las leyes son necesariamente complejas y muchas de esas complejidades, lejos de apoyar la lucha contra la corrupción abren espacio para que haya más corrupción porque hay más lugares para que alguien de permiso y abran cosas como estas’, detalló.



Forbes