Obsesiona a AMLO fomento al beisbol en plena pandemia de Covid 19

+El Instituto Mexicano del Seguro Social financiará al Rey de los Deportes rumbo a la olimpiada de Tokio 2021



+Remodela Sedatu estadio para equipo del hermano del presidente de México



+ Se trata del Luis Anzaldo Arroyo, en Palenque, Chiapas, donde juegan Guacamayas, que dirige Pío López Obrador



+Versiones del diario Reforma, acérrimo crítico del presidente de México



Ciudad de México (BALÓN CUADRADO).-Mientras entrenadores de la Selección Mexicana de Beisbol que representará al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 serán contratados por el instituto, que además capacitará a 30 personas como docentes, según licitaciones convocadas el 2 de octubre, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) alista la remodelación del estadio de beisbol del equipo Guacamayas de Chiapas, que dirige Pío López Obrador, hermano del Presidente, publica hoy el diario Reforma, acérrimo crítico de la llamada Cuarta Transformación que encabeza AMLO.



A los largo de 22 meses en el poder, el actual gobierno está obsesionado con en fomento al Rey de los Deportes, preferido de Andrés Manuel López Obrador. Probeis, que depende directamente del mandatario incluso con oficinas dentro de Palacio Nacional, tiene un presupuesto anual de 350 millones de pesos. Y en días pasados, en plena pandemia de Covid 19 –que hace a México uno de los países más letales, con poco más de 86 mil decesos, hasta ayer–, el propio mandatario confirmó la adquisición e dos estadios de pelota por unos mil 100 millones de pesos en Hermosillo, Sonora, para crear semilleros de jugadores como potenciales prospectos de Ligas Mayores en Estados Unidos.



Según el diario Reforma, el 21 de octubre serán anunciados los fallos de ambas licitaciones, managers y docentes, en los que el IMSS no menciona que los jugadores «de alto nivel competitivo» que serán entrenados, son el equipo que calificó a los Juegos Olímpicos.



El 27 de septiembre, el ex ligamayorista Edgar González, titular de la Oficina de la Presidencia para Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis), informó que el dinero para la selección no se había podido ejercer, porque está en el Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del IMSS, el cual no está en la lista de los eliminados.



Los recursos para estas licitaciones saldrán de dicho fideicomiso que no está en la lista de los 109 eliminados, entre ellos el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que depende de la Conade, a cargo de Ana Guevara.



Tokio 2021 será la primera vez que México compite en un torneo de beisbol olímpico, que solo se celebró en cinco ediciones previas.



«El IMSS, a través de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, la Coordinación de Bienestar Social y específicamente la División de Cultura Física y Deporte, busca innovar en el desarrollo del béisbol en México», explica la licitación.



Los 24 jugadores serán entrenados en noviembre y diciembre, primero mediante una plataforma virtual, y después de manera presencial, por un equipo multidisciplinario de 12 especialistas, que debe incluir expertos en biomecánica, nutrición y medicina deportiva.



También se solicita un manager con experiencia en Juegos Olímpicos.



Los dos instructores «deberán tener experiencia en Grandes Ligas de Beisbol (MLB) o sucursal o afiliado de un equipo de MLB», exigió el IMSS, mismo requisito que puso para un scout o «visor estratégico» que evaluará positivos y negativos de los jugadores.



La empresa contratista tiene que entregar 24 kits con todo el equipo como bats, pelotas, guantes, uniformes, y para la parte presencial, los contratistas deberán trasladarse a Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mazatlán, Hermosillo y Mexicali.



También se solicita un director técnico de beisbol con experiencia en Juegos Olímpicos.



En tanto, la licitación para capacitar a 30 docentes de beisbol también se divide en cursos virtuales y presenciales, y para estos últimos, se prevé que cinco alumnos viajen el 5 de noviembre a Phoenix, Arizona; cinco a Tampa, Florida, y veinte a Santo Domingo, República Dominicana, donde permanecerán un mes para una «pasantía voluntaria» con equipos profesionales.



El contrato con el IMSS incluye todos los vuelos, traslados terrestres, hospedajes y alimentación.



Estadio para Pío

Mientras tanto, también de acuerdo con Reforma, la Sedatu alista la remodelación del estadio de beisbol del equipo Guacamayas de Chiapas, que dirige Pío López Obrador.



Se trata del estadio Luis Anzaldo Arroyo, en Palenque, Chiapas, cuya rehabilitación es la parte central de un proyecto para mejora de la Unidad Deportiva de ese municipio.



Guacamayas de Chiapas está bajo la tutela de Pío, quien tiene la posesión de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que le permite explotar servicios de entretenimiento y actividades deportivas.



Pío comenzó a usar el slogan en 2015 y logró que le dieran la marca en noviembre de 2017, según registros, afirma el diario.



En su juventud, el Presidente López Obrador jugó en este equipo, que actualmente es tetracampeón de la Liga Tabasqueña de Beisbol.



«Nunca voy a olvidar que por los años setenta, cuando estudiaba en la universidad y venía de vacaciones a ver a mis padres, jugaba yo aquí, en el equipo de Palenque», recordó AMLO en agosto en un video.



Incluso, como candidato, también presumió su porcentaje de bateo en el estadio con Las Guacamayas.



La propuesta de remodelación del estadio contempla nuevas tribunas para mil 500 personas, sanitarios, vestidores y dugouts para los equipos, así como 12 locales comerciales, de acuerdo con el proyecto de convocatoria de licitación para las obras, publicado el 25 de septiembre.



Además, para el nuevo mobiliario de la Unidad Deportiva, que también tiene campos de futbol, futbol rápido y softbol, la dependencia federal solicita bancas, mesas, basureros, bebederos, resbaladillas, tirolesa y otros productos de la firma Pirwi, con la que colaboran varios de los diseñadores de interiores más reconocidos de México.



«Por medio de este proyecto es posible incidir en la reducción de los delitos y la disminución del uso de drogas entre los jóvenes», explican las prebases de licitación y advierten:



«Se proyecta que este espacio funcione como punto de encuentro para los deportistas, aficionados y atraiga a otros que tengan interés en diversos deportes, para producir intercambios, conexiones y relaciones sociales, sobre todo entre la población urbana y rural».



El manager del equipo es Miguel Solís Castillejos, miembro del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano y considerado uno de los mejores pitchers con los Saraperos, los Diablos y los Rieleros de 72 al 89, quien ha logrado que Las Guacamayas obtengan cuatro títulos.



Aún está pendiente que Sedatu convoque oficialmente al concurso para asignar el contrato para el estadio.



Desde 2019, como parte del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), Sedatu ha rehabilitado o construido alrededor de diez campos y estadios de beisbol en diversos municipios