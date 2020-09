Obtiene diputado de Morena más de un millón anual de empresa ’fantasma’

El diputado por el distrito I de Zimapán en Hidalgo Víctor Osmind Guerrero Trejo percibe, según su propia declaración patrimonial, un millón de pesos anuales de la empresa Ameripol Chemical; el problema, que la empresa que asegura es internacional, es más bien una bodega en condiciones deplorables que genera dudas incluso sobre si se encuentra en operaciones.



Es en la información entregada al Congreso de Hidalgo donde Víctor Guerrero asegura que de 2005 a la actualidad, se desempeña como director general de la empresa American Chemical y de la cual, según su misma declaración patrimonial presentada en el folio de transparencia 00510019, obtiene más de 90 mil pesos mensuales por su actividad (totalizando más de un millón de pesos anuales de su actividad privada).

Pero la declaración del diputado, deja muchas dudas al respecto que llevan a pensar que la supuesta empresa es en realidad una fachada para percibir ingreso de índole no empresarial. Y es que Ameripol Chemical presenta dos domicilios. El primero de ellos está ubicado en Calle del Rosal Mza 1 Lote 20, donde según su misma página, se encuentran tanto sus oficinas como su almacén general. Sin embargo, la empresa que asegura tener la capacidad para realizar “negociaciones globales” y otorgar “servicio técnico alrededor del mundo” es más bien una casa, en venta, que compra desperdicio y que se encuentra en condiciones deplorables incluso para la zona en donde se encuentra ubicada. A unos metros del lugar, se encuentran otras chatarreras que de igual forma compran desperdicio. Aquí unas imágenes de la empresa “internacional” que le paga un millón de pesos anuales como director de la misma, que contrata más de una decena de personas y que se ubica en Calle del Rosal Mza. 1 Lte. 20, Col. Bellavista en Cuautitlán Izcalli:

Pero no es la única dirección de la empresa -cuyo teléfono de venta, en “trato directo”, lleva al número de “Johny Digital”-, que también cuenta con una fanpage de Facebook con solo 35 seguidores. El otro domicilio registrado lleva a Camino a las Ciénegas Mz. 32 en Cofradía III de San Miguel, lugar donde se encuentran viviendas de desarrollos inmobiliarios de Infonavit.

Los escándalos de Víctor Guerrero Sobre el legislador pesa el señalamiento de ser un “traidor a Morena”. De acuerdo con el ahora legislador con licencia Ricardo Baptista, asegura que Víctor Osmind Guerrero Trejo, Susana Araceli Ángeles Quezada, Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno y Rosalba Calva García operaron para que en la autorización del presupuesto para Hidalgo en el presente ejercicio, la fracción morenista no hiciera movimiento alguno a la propuesta del ejecutivo estatal, por así convenir a sus intereses. La traición fue fraguada por iniciativa del Secretario de Gobierno Simón Vargas, y el entonces subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo, quien fue “renunciado” del gabinete de Andrés Manuel López Obrador por realizar negocios aprovechando su cargo, incluso “vendiendo” sus asesorías para aprovecharse de su tráfico de influencias. Es el mismo funcionario con el que firmaron un “pacto” para no modificar la Ley orgánica del Congreso y que la Junta de Gobierno fuese rotativa pese a que Morena ganó 17 de 18 espacios competidos por mayoría relativa. En abril de este año, un mayor retirado del ejército denunció que lleva 9 años en disputa contra Víctor Guerrero, toda vez que afirma hace un uso faccioso de las instituciones para despojarlo de su vivienda en Zimapán, llegando incluso a falsificar firmas. El proceso judicial sigue su curso ante las instancias correspondientes pese a haber realizado la querella desde el año 2014.

Pero cuando el diputado siente los señalamientos como pasos en la azotea, no duda en enviar a sus empleados e incondicionales escondidos detrás de perfiles falsos para tratar de callar aquella información que no le conviene.



Tal es el caso de un perfil que obedece al nombre de Bastet Montes, mismo que se dedica a insultar a quienes ventilan información que no es del agrado de Víctor Guerrero y de quien se sabe, colabora con el legislador local. Es a ese perfil -y a las prácticas que incentiva- a quien el diputado debe agradecer que se retome la información aquí vertida.