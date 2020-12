Obtiene Mexiquense campeonato nacional de ajedrez

El mexiquense Moisés Finkelsein Radosh, obtuvo el primer lugar del Campeonato Nacional de Dominó, en mancuerna con Julio Alberto Martínez Humphrey, de Torreón, Coahuila.



La dupla conquistó el triunfo en el evento organizado por la Federación de Dominó de la República Mexicana (FDRM), en una competencia que tuvo verificativo del 27 al 29 de noviembre, en Puebla, con la asistencia de 115 competidores de 21 entidades del país.



El campeonato fue en la modalidad de pareja fija, donde obtuvieron el triunfo con 12 ganados y tres perdidos en sistema Suizo, al respecto el jugador mexiquense detalló que ’fueron partidos complicados unos no tanto, pero en el cuarto juego lo hicimos contra la mejor pareja ranqueda, con dos jugadores multicampeones nacionales, en esa partida les ganamos en cero y de ahí sabíamos que tenemos muchas posibilidades de ganar’.



Acerca de cómo inició dentro de esta disciplina, Moisés explicó que desde muy pequeño estuvo cerca del dominó, ya que su papá lo practicó, aunque no de forma competitiva.



’Desde ahí le fui agarrando, siempre tuve afinidad con los números y por eso me gustó, luego entré a la universidad, conocí gente que jugaba mejor que yo, afianzando técnicas y estrategias; hace tres años asistí a un torneo en el Centro Deportivo Israelita, me fue bastante bien y un señor me dijo que si quería participar en el Torneo Nacional, al final no fui con él, pero investigué’.



El campeón nacional destacó la importancia de quitar el estigma de que es un juego de vagos de cantina, porque en realidad son muchas herramientas mentales las que se utilizan para poder practicarlo.



’Te da agilidad mental, la mayoría de las personas son de la tercera edad y ve en estas personas que mantienen muchas facultades, yo consideró que en gran parte es por el ejercicio mental que es dominó’, recalcó.



Finalmente, el jugador mexiquense declaró que se siente afortunado de poder participar en un torneo presencial en un año tan complicado por la pandemia, en la que se dejaron de realizar las competencias que anualmente se efectúan cada temporada.