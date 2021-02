Obtienen alta sanitaria 89 mil 578 mexiquenses tras recuperarse satisfactoriamente de COVID-19

Llaman a no bajar la guardia y fortalecer las medidas sanitarias preventivas como son uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia.



Toluca, Estado de México, 13 de febrero de 2021. La cifra de personas que obtuvieron su alta sanitarias tras recuperarse satisfactoriamente del COVID-19 en el Estado de México asciende a 89 mil 578, así lo dieron a conocer autoridades del sector salud de la entidad, encabezado por el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, quienes exhortan a la población a no bajar la guardia y fortalecer las medidas sanitarias preventivas.



Detallaron que al corte de las 20:00 horas, 25 mil 133 mexiquenses se encuentran como sospechosos de estar contagiados del virus SARS-CoV-2, 29 mil 489 en resguardo domiciliario, 169 mil 656 han resultado negativos a la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) y 22 mil 618 mexiquenses fallecieron a causa de este padecimiento.



Informaron que actualmente se tiene registro de 147 mil 610 las personas positivas a COVID-19 en la entidad, suman 2 mil 829 mexiquenses internados en diversas instituciones médicas del territorio estatal y 3 mil 096 son atendidos en hospitales de otros estados de la República.



Por su parte, el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, ha informado que el ritmo de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 ha disminuido en la entidad, sin embargo, ha mencionado que es momento de ser cuidadosos y mantener las medidas preventivas, para velar por la salud de las familias, especialmente de los adultos mayores.



La Secretaría de Salud del Estado de México exhorta a los mexiquenses a no bajar la guardia y fortalecer las medidas sanitarias preventivas como son uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y sana distancia, asimismo recuerdan que la línea 800 900 32 00 se mantiene activa donde especialistas brindan información fidedigna y actualizada sobre la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.