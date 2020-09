Ocho de cada diez hogares de Guerrero cuentan con un programa social: Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com



***Durante la pandemia no ha habido saqueos y los hechos delictivos siguen a la baja, se atribuye a los programas sociales, enfatiza

Rosario García Orozco

Chilpancingo, Gro. 07 septiembre 2020.-El representante del Gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros informó que en la entidad, ocho de cada diez hogares son beneficiarios de algún programa social, lo que ha permitido que no se registren saqueos de ningún tipo.

El funcionario federal expuso que Guerrero ha recibido más apoyo que otras entidades del país porque el presidente Andrés Manuel López Obrador conoce las necesidades ancestrales y los rezagos en que se encuentran miles de guerrerenses.

Mencionó que en la entidad se están entregando apoyos en 800 mil hogares y los beneficiarios de los programas sociales ascienden a un millón 259 mil 916, porque en los lugares donde hay alta marginación se aplican 2 o 3 programas por hogar.

"Esto quiere decir que en todos los hogares están llegando los programas, hay hogares donde más de una persona tiene, tenemos casos donde un hogar tiene uno, dos o tres programas sociales, sobretodo en las regiones más marginadas en la Montaña, Costa Chica", enfatizó.

Agregó que en las comunidades donde antes no llegaban los apoyos, hoy se están enviando para ayudar a reactivar la economía.

Recordó que durante la emergencia sanitaria, el gobierno de México destinó 6 mil millones de pesos para atender a la población vulnerable, acción que contribuyó como contención para evitar saqueos y robos a tiendas.

"Es muy importante que se diga, no hubo saqueos en estos tiempos, las playas las teníamos vacías y no se dieron este tipo de situaciones, por que los programas sociales ayudaron a contener. La gente aguantó, no hubo un solo saqueo, no se ha dicho mucho esto, pero no ha habido un solo saqueo en Guerrero a diferencia de otra tormenta por los programas sociales", afirmó Sandoval Ballesteros.

Agregó que esto mismo se está viendo reflejado en la disminución de los hechos delictivos de más del 20 por ciento.

"Están bajando, yo digo que una de las explicaciones además del trabajo de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, las instituciones también del estado, pero también se debe a que los programas sociales están bajando a las comunidades más alejadas, donde antes no había opciones y ahora hay una opción más", apuntó.