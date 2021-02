Octavio Germán Olivares se registra para presidente de Tecámac: COE

· Hasta ayer horas antes del cierre de registro había 193 registros y se calcula que llegarán arriba de los 200 registros para análisis de procedencia o no.





Al concluir el plazo de registro para aspirantes a precandidatos del Partido Acción Nacional para presidentes y alcaldesas, la Comisión Organizadora Estatal (COE), sesionó anoche, dio procedencia a 10 nuevos precandidatos y hoy volverá a sesionar para la procedencia o no de las solicitudes enviadas.

De manera unánime, la CEO aprobó la procedencia de 10 nuevos precandidatos, entre los que resaltan dos ex alcaldes que ya dieron excelente gobiernos y que fueron aprobados.



Adrián Francisco Sánchez García, en Nicolás Romero; Brenda Montoya Escalona, en Melchor Ocampo; Inés Elizabeth Soto Santillán, en Tequixquiac; Dámaso Lara Gil, en Lerma; Miguel de Jesús Manzano en Lerma y Sergio Octavio Germán Olivares, por Tecámac. Germán Olivares, ex presidente del Comité Directivo Estatal ya fue alcalde en este municipio.



Además, Angélica Moya Marín, por Naucalpan; Angélica Martínez Benítez, por Cuautitlán Izcalli; Lourdes Espino Morales, por Coyotepec y Norma Angélica Sánchez Salas, en San José del Rincón.

Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, presidente de la COE, enfatizó que anoche antes del cierre y durante la sesión de la COE, había 193 registros para su procedencia o no y se calculaba que llegarían arriba de 200 registros.



Hoy la CEO vuelve a sesionar, por la noche, para dar o no procedencia o no a los registros.



Por otra parte, en la sesión de hoy del Comité Directivo Estatal se aprobó por unanimidad una nueva lista de 69 ciudadanos y ciudadanas que desean participar en el proceso electoral como candidatos del PAN para presidentes y alcaldesas municipales.



El Comité, que presidente Jorge Inzunza aprobó en forma unánime las 69 solicitudes y será la COE la que determiné si las mismas son procedentes o no.