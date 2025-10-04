Ocupa Chimalhuacán primer lugar en esterilizaciones caninas y felinas en el EdoMex

En el marco de la Mega Jornada de Salud Médica y Esterilización Canina y Felina realizada por el gobierno municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 8 Texcoco del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), se informó que Chimalhuacán ocupa el primer lugar en la realización de esterilizaciones de animales de compañía en el estado.



Acompañada del jefe de la Jurisdicción Sanitaria Texcoco, Héctor Jiménez Blas; de la normativo de Zoonosis de la Jurisdicción, María Luisa Montecillo García; del director de Salud municipal, Hugo Sergio González Rosales, y de la titular de Zoonosis de Chimalhuacán, Beatriz Valencia Carreño, la alcaldesa Xochitl Flores resaltó que la colaboración y participación de las instituciones y la población son fundamentales para promover el bienestar animal y salvaguardar su integridad.



En ese sentido, hizo un llamado para que la población en general cuide a sus mascotas, no las abandone y se haga responsable de su bienestar. Especialmente, agradeció el trabajo e impulso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en el cuidado y bienestar animal, así como al personal de salud que hizo posible la realización de más de 800 esterilizaciones caninas y felinas.



En lo que va del año, el Departamento de Control de Zoonosis de la Dirección de Salud municipal ha realizado 9 mil 519 esterilizaciones caninas y felinas, cifra con la cual Chimalhuacán es el municipio del estado con más intervenciones, informó el director Hugo González Rosales. Asimismo, agregó que se han efectuado 928 desparasitaciones, 796 consultas, 581 aplicaciones de vacunas y dado en adopción a 85 mascotas.



De forma paralela, durante la Mega Jornada de Salud, personal del gobierno de Chimalhuacán y de la Jurisdicción Sanitaria Texcoco ofreció los siguientes servicios gratuitos a decenas y decenas de vecinas y vecinos: Consulta general, certificados médicos, taller de odontología, somatometría, detección de glucosa, colesterol y triglicéridos, valoración oftalmológica, actividad física, entre otros. Además, se contó con módulos de nutrición, enfermedades crónicas, planificación familiar, prevención de embarazo, adicciones, vacunación, etc.



El gobierno de Chimalhuacán reafirma su compromiso con el acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad en beneficio de las y los habitantes.