Ocupa EdoMex el tercer lugar nacional en producción de nopal y Teotihuacán lidera la producción de tuna en la entidad

Gobierno
Agosto 14, 2025
12:52 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com
METEPEC, Estado de México. – El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal (Icamex), fortalece el cultivo de nopal con entrega de pencas, capacitación y asesoría técnica a productores mexiquenses.
En lo que va del año, se han distribuido 10 mil pencas en municipios como San Felipe del Progreso, Metepec, Toluca y Tejupilco. Con lotes demostrativos en cinco Centros de Investigación y variedades como milpa alta, azteca, atlixco y copena, se fomenta una producción agroecológica, de bajo costo y adaptable a diversos climas.
José Ángel Rodríguez Segovia, investigador del Icamex y responsable de fortalecer las acciones para la producción, distribución y capacitación de este cultivo, destacó que esta cactácea ofrece múltiples usos: verdura fresca, tuna, bebidas fermentadas, medicina tradicional, cosméticos, repostería y forraje. Resistente y adaptable, no requiere riego ni agroquímicos, solo mantenimiento y abonos orgánicos.
El Icamex, adscrito a la Secretaría del Campo, cuenta con lotes demostrativos en cinco Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología ubicados en diversas regiones, donde se siembran variedades como milpa alta, azteca, atlixco y copena.
El nopal, además de bajo costo, puede complementar la alimentación del ganado, reduciendo el uso de concentrados. Anualmente, el Icamex produce más de 15 mil pencas, reafirmando su compromiso con una agricultura sustentable y de alto impacto social.
De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el Estado de México ocupa el tercer lugar nacional en producción de nopal, después de Morelos y Ciudad de México; mientras que la región de Teotihuacán lidera la producción de tuna en la entidad.