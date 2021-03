Ofertará UAS 5 mil fichas más para el área de Ciencias Sociales, con lo que llegará a 96 mil en total

El próximo lunes 15 de marzo en punto de las 8:00 horas, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ofertará 5 mil fichas más para las carreras del área de Ciencias Sociales y Administrativas y Ciencias de la Educación y Humanidades, con lo cual llegará a un total de 96 mil 375 fichas ofertadas durante todo el proceso de preinscripciones para el Ciclo Escolar 2021-2022.



Desde la cabina principal de Radio UAS, el Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, precisó que hoy se suman 5 mil fichas a las 77 mil 860 que se ofrecieron en un primer momento y a las poco más de 13 mil que se ofertaron el pasado 4 de marzo cuando aún no se abría el portal para las carreras del Grupo C.



’Hoy estamos ofertando en ese Grupo C, para quienes no pudieron asumir una ficha, 5 mil fichas más; hoy nos pone con 18 mil 515 fichas adicionales, en el nivel medio superior 6 mil 615 y en el nivel superior con 11 mil 900 más, en total con 39 mil 690 fichas en el nivel medio superior y 56 mil 680 fichas en el nivel superior, es decir, más de 96 mil 375 fichas en total’, informó.



Para Ciencias Sociales y Administrativas se darán 4 mil fichas más y para Ciencias de la Educación y Humanidades mil fichas, las cuales se distribuyen en las cuatro unidades regionales: en la Zona Norte 490 para Ciencias Sociales y Administrativas, 650 en la Centro Norte, 2 mil 300 en el Centro y 560 en el Sur; lo que es Ciencias de la Educación y Humanidades en el Norte 180, en el Centro Norte 120, en el Centro 400 y en el Sur 300.



Por último, el Rector reiteró el llamado a los aspirantes a estar atentos a que después de pagar el recibo manden la documentación en PDF a las unidades académicas y en el caso de los aspirantes al nivel superior registrarse en CENEVAL, y aquellos que el día lunes quieran obtener una ficha, pero ya tienen una de otra carrera deben primero cancelarla para poder solicitar una diferente.