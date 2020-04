Oficial: por coronavirus, COI pospone Tokio 2020

Como se atisbaba, reculó el Comité Olímpico Internacional: no será Tokio 2020. Será Tokio 2021. Nada podrá modificar esta situación, porque el primer ministro japonés, Shinzo Abe, confirmó –este martes– que solicitó al Comité Olímpico Internacional (COI) el aplazamiento –por un año– de los próximos Juegos Olímpicos y que el petitorio fue aceptado.



Las competencias que debían comenzar el 24 de julio próximo se trasladarán al año próximo, porque Abe divulgó que así lo pidió en la conversación telefónica que mantuvo con el presidente del COI, Thomas Bach, para analizar el impacto del Covid-19 en la etapa previa de las competiciones olímpicas.



Abe destacó a la prensa que en la conferencia telefónica pidió a Bach que la decisión final se adopte lo antes posible y que el COI lo aceptó.



El primer ministro de Japón Shinzo Abe confirmó el aplazamiento de los Juegos Olímpicos (REUTERS/Issei Kato/File Photo)



(Primer ministro de Japón, Shinzo Abe, confirmó el aplazamiento de Tokio 2020)



En las próximas horas, además, se producirá una conversación telefónica para hablar de lo que acontece con el aplazamiento de los JJ.OO., entre Abe y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



En este sentido Trump apoyó este lunes al primer ministro de Japón respecto al aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Aseguró que le secundará sea cual sea la decisión.



Porque, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, ’será la correcta. Nos guiaremos por los deseos del primer ministro Abe de Japón, un gran amigo de los Estados Unidos y un hombre que ha hecho un trabajo magnífico en la organización olímpica. ¡Tomará la decisión correcta!’



La realización de la teleconferencia había sido anunciada por la gobernadora de la prefectura de Tokio, Yuriko Koike, quien también participó en la conversación y antes la había calificado como «muy importante» para el futuro de las pruebas olímpicas.



La llama olímpica llegó a Japón el pasado viernes (REUTERS)



(Reencenderán llama olímpica hasta Tokio 2021)



También participó el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Yoshiro Mori.



Varias federaciones deportivas y comités olímpicos nacionales ya estaban presionando al COI para que acepte el aplazamiento de los juegos, y hasta amenazaron con no enviar a sus representantes si se mantienen las fechas programadas.



El último que se había sumado a esa postura fue el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, que dijo que «está más claro que nunca» que la decisión de aplazar las competiciones deportivas está ganando peso.



Multimillonaria inversión



La cita de Tokio era el único gran evento del deporte mundial que se aferraba a sus fechas pese a que la gran mayoría de sus principales protagonistas, los 11 mil deportistas de 206 países que se esperaban, podían entrenarse con normalidad, pese a que el mundo aún no sabe cómo y cuándo superará la pandemia sanitaria que ha paralizado prácticamente la vida de sus ciudades, pese a la gran recesión económica que se prevé como colofón de la crisis de salud pública.



Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)



(«Hasta la vista baby»)



El gobierno de Japón invirtió más de 35 mil millones de euros en instalaciones e infraestructuras para los 17 días de competición de 33 deportes, pensó que le había tocado la lotería cuando obtuvo la asignación de los Juegos al derrotar en las votaciones a Estambul y Madrid el 7 de septiembre de 2013.



El COI deberá renegociar con las televisiones (el canal Discovery, propietario de Eurosport, tiene todos los derechos para Europa) los 2 mil 700 millones de euros en que vendió la transmisión de los Juegos, y con todos sus grandes patrocinadores.



También corren peligro los 800 millones de euros que recaudaría el comité organizador por la venta de entradas y son incalculables, como reconoce el COI, los problemas que generará la modificación de millones de noches de reservas hoteleras.



La insaciable caja registradora del COI sonará hasta el año entrante.