Oficial: por covid 19, cancelan liga mexicana de fubol

+No declararán equipo campeón



+Dueños de los 18 clubes de liga MX confirmaron los insistentes rumores de suspensión definitiva el Clausura 2020



+Cruz Azul y León, lideres del torneo, tendrán pase directo a la Concachampions



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Con una afectación a sus obesas arcas por 3 mil 943 millones de pesos –de acuerdo con portal El Míster.info–, la Liga Mx confirmó hoy el rumor que circulaba hace casi un mes en las redacciones de la industria mediática: cancelación oficial del Torneo Clausura 2020. Argumentó que no existen las condiciones apropiadas para reanudar los partidos debido a la pandemia del nuevo coronavirus.



«En absoluta unidad, la Asamblea Extraordinaria de la Liga Mx acordó concluir anticipadamente el Torneo Clausura 2020 en sus ramas varonil y femenil», señaló en un comunicado del ente deportivo, que preside el polémico Enrique Bonilla.



«El tiempo de la contingencia que vivimos ha provocado restricciones cada vez mayores de calendarización, que no nos permiten mantener la competencia sin poner en riesgo a los integrantes de esta gran familia», agregó.



Detalló que ningún club será declarado campeón en esta temporada. Por lo que en compensación, Cruz Azul, que marchaba como líder, y León, que se encontraba en el segundo puesto, se les otorgará el boleto a la Concachampions 2021.



«Por única ocasión, para el cálculo del cociente, buscando completar los partidos faltantes del Torneo Clausura 2020, se tomarán en cuenta los resultados que obtengan los clubes en los partidos con las mismas condiciones, localía y rival, a disputarse en los Torneos Apertura 2020 o Clausura 2021, según sea el caso», añadió.



Las fechas, precisó, para el inicio del Torneo Apertura 2020 se decidirán con base en las recomendaciones de las autoridades de salud.



Los duelos serán a puerta cerrada –puntualizó–, hasta que la Secretaría de Salud dé nuevo aviso y se entregará a los clubes un protocolo sanitario único, supervisado por las autoridades competentes, que deberá cumplirse para que los equipos puedan regresar a entrenar a sus instalaciones deportivas.



’Reiteramos que es momento de estar más unidos que nunca y que preservar la salud de todos los integrantes de esta familia y de la industria debe ser nuestra prioridad por encima de todo’, concluyó el organismo.



Famélicas arcas



De acuerdo con el reportero Iván Pérez, de El Míster.info, publicado el 18 de mayo, cancelar el torneo Clausura 2020 tiene un alto costo económico, que hará famélicas sus arcas, el presente año: 3,943 millones de pesos. Incluye el impacto a los ingresos de los clubes, la venta de publicidad de televisoras y dinero que han pagado por los derechos de transmisión (medio año) las cadenas de televisión.



Pérez, ante los insistentes rumores de cancelación del torneo, se dio a la tarea de documentar los ingresos que dejarían de percibir clubes y otros actores relacionados con el balón, en base a una metodología de análisis económico.



¿Qué incluye este dato?



Información proporcionada por clubes de la Liga MX. Datos compartidos a este medio por agencias de Sports Marketing en el país. Costos de las tarifas comerciales de las televisoras por los partidos del torneo mexicano. Base de datos de El Míster. Impactos financieros promedios que se han tenido en las dos fases finales anteriores. Valor de medio año de los derechos de televisión de la Liga MX según Forbes México y Sports TV Market.



¿Qué no añade dicha cantidad?



Cuotas semestrales o acuerdos con patrocinadores, venta de merchandising.



De acuerdo con información proporcionada por Hussein Forzan, dueño y fundador de la agencia de marketing PMKT, la pandemia afectará, al menos, ’60% o más’ los ingresos de los clubes para el Clausura 2020 por el impacto del coronavirus.



Hace poco menos de un mes, Duilio Davino, directivo del club Monterrey, comentó a TUDN –canal de televisión de deportes dela poderosa empresa Televisa– que hasta ese momento la afectación de los ingresos era del 20%, pero ese dato creció de aquel momento a la fecha.



¿A qué corresponden los 3,943 MDP?



Por las 7 fechas restantes en temporada regular, 1,512 mdp ; cada jornada genera al menos unos 216 mdp por venta de boletos, esquilmos, publicidad; 1,401 mdp por el valor de los contratos de derechos de televisión (por un semestre) de todos los equipos del futbol mexicano; 569 mdp por la fase de cuartos de final y semifinal de la Liguilla. Ésta cifra toma en cuenta los mismos tres rubros de facturación y una media de ingresos obtenidos por este medio de los últimos tres torneos según su base de datos.



Así como 361 mdp por la serie de dos partidos de la final. Dicha cantidad es el valor financiero promedio de la final de la Liga MX en los últimos dos torneos y se considera venta de publicidad en TV, derrama económica en ciudades, venta de boletos, esquilmos, premios de patrocinadores, publicidad estática.



Amén de 100 mdp (al menos y con una estimación mínima) por la venta de publicidad de Televisa y TV Azteca durante la transmisión de los partidos de la Liga MX en lo que resta de la temporada regular.



Por ejemplo, según el calendario de partidos pendientes, Televisa (y TUDN) tenían los derechos de transmisión de, al menos, 28 encuentros.



El plan comercial de Televisa para el Clausura 2020 documenta diferentes precios de venta por 20 segundos de anuncio: depende del canal, la hora, el partido que transmiten. Con precios que van desde los 65 mil hasta 181mil pesos.



La cifra media es de 151 mil. Cada encuentro tiene entre 5 y 15 anuncios vendidos por juego. Esta cantidad es variable dependiendo el partido o la serie que corresponda y en liguilla crece sustancialmente el costo del medio minuto.



Impacta Liga Femenil



Los equipos de la Liga MX Femenil también se verán afectados en el negocio por la cancelación del Clausura 2020. Tan solo en pago de salarios –tomando en cuenta una media mensual de cinco mil pesos– los clubes invierten entre 10.5 y 11 mdp por torneo de acuerdo con la base de datos de este medio.



El impacto comercial será significativo. Al igual que en el futbol varonil, las marcas que han decidido apostar por la Liga verán afectada su exposición al 100%. Por ejemplo, ese es el caso de la empresa Sello Rojo que es el patrocinador principal de la playera de las Chivas.



Otras empresas que han destinado dinero exclusivamente para estar en equipos de la Liga Femenil son: MTY Bariatrics, Vicky Form, La Zarza.



De acuerdo con información obtenida por este medio, clubes como Chivas, León, Pachuca, Santos y Tijuana lograron obtener ingresos por la venta de derechos de transmisión de sus equipos femeniles a Fox Sports.



Hasta ahora la serie que más impacto económico generaba era la final de la liga. De acuerdo con el Primer Informe Económico de la Final de la Liga MX Femenil, realizado por El Míster, el título que disputaron Tigres y Monterrey dejó una derrama económica de más de 15 mdp.