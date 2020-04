Oficial: sepulta Liga de Ascenso Federación Mexicana de Futbol

+Asfixió la FMF a clubes de la llamada Liga de Plata, para desaparecerla, denuncia Alfonso Rippa, representante gremial



+Habrá despido masivo de, al menos, 270 futbolistas, estima



+Cada vez había menos posibilidad de subir de categoría y cobraba por todo, dice el dirigente de jugadores del Circuito de Plata



+’Golpe brutal’ para el balompié mexicano, en general, considera el ex futbolista David Toledo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Cambios para seguir igual o peor. Llamada Segunda División de 1950 hasta la década de los 90s, luego la rimbombante Primer A, al fin, lo que se esperaba hace meses se confirmó hoy, y corrió como reguero de pólvora en redes sociales: Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó que el no descenso, así como Liga de Ascenso, quedarán suspendidos los próximos cinco años.



«Se convocó a una asamblea –de dueños de la Liga Mx– que estableció el rescate de los equipos de Ascenso MX. Y para ello se acordó que se crearán mesas de trabajo en las que participaran los involucrados con un proyecto de trabajo y un calendario de objetivos», precisó Bonilla en una videoconferencia, a nombre de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).



Pretextó que por los problemas financieros que presentaron la mayoría de los clubes del Ascenso MX, se determinó cancelar por completo el Torneo Clausura 2020 de la categoría, por lo que, aclaró, no existirá un equipo campeón.



El también dirigente del Ascenso MX, aclaró que los 12 clubes que se encuentran en la categoría de plata recibirán una compensación económica de 60 millones de pesos. Asimismo, será repartido entre todos los equipos, el fondo de contingencia como lo pidieron sus agremiados.



En la junta de dueños de la Liga MX se decidió, además, darles a todos los clubes que permanezcan en la siguiente división, un monto de 20 millones de pesos anuales para que continúen con su desarrollo y fortalezcan sus finanzas.



Voces a oídos sordos



Previo al anuncio de Bonilla, más voces en el futbol mexicano habían encendido los focos rojos y atizaron el fuego de la forma tiránica que los zares del balón manejan este deporte desde tiempos inmemoriales. Estaba al rojo vivo la desaparición de la Liga Ascenso Mx meses atrás.



Sin embargo, se hoy se confirmó que hay oídos sordos a las sirenas de alarma del estancamiento para unos, y retroceso para otros, lo que significará esa medida, en la hoguera de las vanidades e intereses aviesos que caracterizan al balompié local.



Luego de darse a conocer la decisión de eliminar la llamada Liga de Plata, diversos jugadores, técnicos, ex futbolistas y otros personajes del balompié nacional comenzaron a manifestarse en contra de esta medida a través de sus redes sociales y a través de diferentes medios informativos, vía telefónica.



Incluso, el entrenador de Pumas, Miguel González Michel, quien se desempeñó como interior derecho y formó parte de la afamada ‘quinta del Buitre’ del Real Madrid, publicó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje:



’Piensen en sus familias y en sus aficionados. La Liga de Ascenso también es nuestra’ @ligabbvamx. #yosoydeascenso.



La FMF ’orilló a la Liga de Plata para hacer que pareciera inservible y ahora provocará un despido masivo de al menos 270 jugadores’, enfatizó Alfonso Rippa, uno de los representantes del Ascenso Mx en la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF).



Mientras, Leones Negros y Venados reclamaron por la desaparición del torneo, agregó, Tampico Madero defendió la decisión de que el certamen se transforme en una liga de desarrollo.



’La FMF asfixió a los dueños de los equipos del Ascenso Mx por varios aspectos: cada vez había menos posibilidades de subir y cobraba por todo. Era bueno que se tuvieran que cubrir ciertas condiciones en los estadios, pero a veces era un exceso’, puntualizó Rippa, ex jugador del Zacatepec.



Una recaudadora



Uno de los argumentos de la FMF, especificó, es que los equipos no pagan o carecen de recursos, pero es porque la misma federación se volvió una recaudadora.



Rippa lamentó que los directivos del balompié mexicano no vieran el potencial que tiene el torneo de ascenso y cooperaran para que aumentara de nivel como formador de talentos, tal como ha funcionado en varias ocasiones.



E interrogó:



«¿Qué hubiera pasado si mejor el dinero que se dará para la liga de desarrollo se entrega ahora a los clubes del ascenso o darle ese monto al equipo que ascienda y que tenga un año para cumplir con los requisitos que se piden?»



Opinó que ciertos directivos «apuñalaron por la espalda» a los futbolistas con el proyecto para desaparecer al ascenso. Y reveló que apenas unos meses antes los mismos jugadores respaldaron a los clubes, cuando la Liga Mx anunció que ningún plantel cumplía con los requisitos de la certificación para ascender a Primera División.



’Los futbolistas viven una situación muy complicada. De un día al otro se quedan sin trabajo por intereses de unos cuantos. Son al menos 270 jugadores los que superan los 23 años» (edad límite en la liga de crecimiento que sustituirá la Liga de Ascenso), apuntó.



El promotor de esta iniciativa, acusó, fue el grupo Orlegi, de Alejandro Irarragorri, propietario de Santos y el Atlas, que está en el último lugar de la tabla de cociente, pero no corre riesgo de descenso, al eliminarse éste.



’Hay muchos intereses, viene el Mundial y hay equipos que pelean por evitar el descenso, la propuesta surgió de Tampico Madero, todo ese conglomerado de equipos que pertenecen a los mismos dueños. Pero en lugar de buscar culpables prefiero dar soluciones’, argumentó.



Los mismos futbolistas, aclaró, están en disposición para negociar, incluso aceptar, que se detenga el descenso en la Primera División, pero que al mismo tiempo no se elimine la Liga de Plata ni la posibilidad de llegar al máximo circuito del balompié mexicano.



’Me parece algo muy productivo que la Liga Mx nos escuchara en la reunión a distancia que hubo el miércoles, presentamos propuestas para que todos ganaran’, aseguró.



Dos frentes



La extinción del Ascenso Mx ha creado dos frentes entre los clubes de la división.



Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, publicó una carta dirigida a Yon de Luisa, titular de la FMF. En ella argumentó que el club se siente ’ultrajado y decepcionado’ por una decisión que afectará al balompié mexicano.



’Esta semana ha sido muy triste para muchas plazas futboleras. El trato que estamos recibiendo no lo merece la segunda universidad pública –Universidad de Guadalajara– más importante del país’, reconoció.



’Lo que ocurrió el pasado lunes fue un albazo, una imposición. Fuimos convocados a una reunión de trabajo, sin conocer el orden del día. Y, a pregunta expresa, la respuesta recibida fue: que no me podían decir ‘para que no se fuera a filtrar’, agregó en referencia a la peculiar videoconferencia en la que votó sobre el futuro del Ascenso Mx.



Venados de Mérida también publicó un comunicado y lamentó la falta de transparencia por parte de la Liga Mx en cuanto al proceso de certificación de los clubes de Ascenso. Destacó que se debe considerar la inversión que realizaron para conseguir la tan exigida calificación para llegar a Primera División.



En contraste, Tampico Madero, propiedad de grupo Orlegi, como se esperaba, pretextó que el poco interés por parte de patrocinadores, televisoras y aficionados por el Ascenso Mx, así como la falta de liquidez económica de ciertos equipos, son algunos de los motivos por los que votó en favor de abolir la Liga de Plata.



Atlante reveló su intención para retornar a la Liga Mx, ’para lo cual hemos trabajado y nos encontramos listos para ser considerados para ello’. Incluso ya se habla del retorno de Los Potros al Estadio Azteca, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa y América, y primo de Alejandro Burilllo Azcárraga, quien posee al equipo azulgrana.



Hacia estancamiento



Por su parte, el ex futbolista David Toledo, ídolo los clubes Pumas, Tigres y Atlante, entre otros equipos, habló de la eliminación de la Liga de Plata y la calificó de «golpe bruta», tanto para los jugadores y los equipos de esa división, como para el balompié mexicano en general, «cuyo crecimiento se quedará estancado.»



Ante las múltiples versiones que apuntan hacia la creación de una liga de formación para remplazarla la de Ascenso, en la cual sólo participarían futbolistas menores de 23 años, David Toledo, otrora mediocampista de equipos como Chiapas, Querétaro, Puebla, Oaxaca y Guadalajara, opinó que dicho circuito será de muy poca utilidad para los jóvenes.



’La verdad no le veo el caso, pues los chavos no tendrán la oportunidad de foguearse con jugadores de experiencia, que es lo que necesitan a esa edad. Sin estos elementos mayores que generen competencia interna y los orienten, no comprendo cómo le van a hacer para mejorar el rendimiento de estos muchachos.



’En pocas palabras, creo que será un torneo como cualquier otro de categorías menores, sin mucha aportación para el desarrollo de estos futbolistas’, aseveró.



El otrora integrante de Pumas de la UNAM y de Alebrijes de Oaxaca, vigente campeón de la Liga de Ascenso, agregó que con este nuevo proyecto, ’no se ve por dónde van a llegar las inversiones al futbol mexicano. Al contrario, todo parece indicar que causará un fuerte impacto –negativo– en la economía de todos los involucrados.’



Si bien, reconoció, el Ascenso no genera grandes ganancias como la Primera División, ’al menos aporta algo a los jugadores, los equipos y las ciudades donde estos se ubican, pero sin esta Liga no habrá desarrollo futbolístico ni recursos económicos.’



Toledo, quien levantó cinco trofeos en la Liga Mx con tres equipos diferentes, Tigres, Pumas y Atlante, subrayó que lo más lamentable de esta situación es que decenas de jugadores, técnicos y demás gente que depende de los clubes del Ascenso se quedarán sin trabajo.



’He escuchado que más de 50 por ciento de los futbolistas de esta división no tendrían posibilidades de formar parte de la nueva Liga, lo cual es muy preocupante.’



Confió en que tanto los directivos de la Liga Mx, como los de la FMF y los dueños de los clubes ’pongan en consideración todas las afectaciones que ocasionaría quitar el Ascenso.’



Muchas familias, insistió, ’serán perjudicadas, y no sólo las de los jugadores y cuerpo técnico, sino también las del personal que trabaja en los estadios y sus alrededores. Esta decisión dañaría el desarrollo económico de las regiones donde se encuentran estos clubes. Pues éstos, directa e indirectamente generan ingresos para los habitantes de esas zonas.’



Enésima vuelta de tuerca a la dictadura del balón en México.



(Con información del diario La Jornada y mediotiempo.com)