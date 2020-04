Ofrece alcalde de Ecatepec total colaboración para investigar asesinato de un conductor en avenida Central

Ecatepec, Méx., a 12 de abril.- El gobierno municipal de Ecatepec colabora con la Fiscalía de Justicia del Estado de México para esclarecer el asesinato de un hombre en la colonia Valle de Aragón Tercera Sección, homicidio en el que se presume la participación de supuestos elementos de alguna corporación policiaca.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras ordenó que se realice una investigación interna por medio de las cámaras de seguridad y sistemas de geolocalización con el que cuentan las unidades municipales para determinar si alguna unidad municipal estuvo involucrada.



Vilchis Contreras indicó que su gobierno no va a encubrir a nadie y dará todas las facilidades para que se realicen las tareas de investigación, pero advirtió que tampoco permitirá que se señale a toda una corporación que está logrando buenos resultados al abatir los índices en los delitos de alto impacto en el municipio.



Alrededor de las 4:10 horas de este sábado 11 de abril, policías municipales fueron alertados de un hombre lesionado de bala en Avenida Central, a la altura de la colonia Valle de Aragón.



Al lugar arribaron también paramédicos de Cruz Roja, que determinaron la muerte del hombre, identificado como Raúl ’N’, de 38 años de edad, que presentaba lesión de bala en el cuello.



El hombre conducía una camioneta de 3.5 toneladas por avenida Central y su ayudante, menor de edad, relató que una patrulla les cerró el paso, de la que descendieron supuestos policías con cubrebocas, quienes dispararon, pero no pudo identificar si se trataba de elementos municipales, estatales o de alguna otra corporación policiaca.



El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, afirmó que colaborará con la Fiscalía mexiquense para esclarecer el asesinato del conductor del camión de carga, por lo que corresponderá a las autoridades estatales determinar si en los hechos intervinieron elementos de alguna corporación policiaca.



Vilchis Contreras reiteró que su gobierno no protegerá a nadie, por lo que en caso de que algún o algunos policías municipales estén involucrados en los hechos tendrán que responder por sus actos fuera de la ley.



Armando Pérez Soria, director de Gobierno de Ecatepec, dijo que Vilchis Contreras ordenó que se revisen las patrullas de la región y que los elementos estén disponibles ante la autoridad competente para descartar algún indicio de culpabilidad.