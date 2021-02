Ofrece EDOMÉX actividad física y formación deportiva para niños y jóvenes en escuelas de iniciación

• Interesa actividad física y deporte a la población durante este confinamiento.



Zinacantepec, Estado de México, .- Con el objetivo de brindar atención a la población infantil y juvenil del Estado de México, durante la pandemia, la Secretaría de Cultura y Turismo tiene escuelas de iniciación que mantienen su función a través de diferentes plataformas digitales.



Mónica González Bautista, Jefa del Departamento de Enlace Ciudadano, detalló que previo al confinamiento por la pandemia, se había iniciado el trabajo con algunos Centros de Formación, donde se atendía a niños y jóvenes de diferentes edades, mismos que se han interesado por seguir con su desarrollo físico, y son ellos quienes participan en las clases que se dan en línea.



’Justo estos niños y los papás empezaron a buscarnos, ya querían tener actividad, poder realizar algo más, no esperar, entonces lo que se ha venido haciendo con la finalidad de no descuidar esa parte de la población, es realizar actividades en línea con los diferentes docentes.



’Afortunadamente ha reaccionado con algunas disciplinas, también dependiendo de las características de éstas, algunas han funcionado bien, han hecho actividades desde su casa’, declaró.



Entre los deportes que han destacado ha sido el rugby, que gracias al ímpetu de su entrenadora se ha mantenido en actividad y hubo participación en un torneo en línea durante los fines de semana; otros deportes son futbol, taekwondo y basquetbol.



’En algunas disciplinas en lugar de que haya afectado la pandemia o nos haya frenado, ha incrementado la participación de los niños y está funcionando, ha llamado la atención tanto de los papás como de los niños’, puntualizó González Bautista.



La Jefa de Departamento de Enlace Ciudadano señaló que son las características de cada una de las disciplinas lo que también ha hecho posible que se puedan desarrollar las clases en línea, ya que algunos por su naturaleza se dificultan más, ya que requieren espacios o materiales específicos.



’La intención es no descuidar a esa parte de la población, también estamos funcionando porque el hecho de estar en casa no solamente es estar ahí, sino que también como personas, como niños, como adultos, necesitamos tener algún tipo de activación física, una distracción y realizar algún deporte’, consideró.



Finalmente, explicó que buscarán ampliar la variedad de disciplinas que dan su servicio a través de plataformas digitales, como el caso de hockey sobre pasto, donde los integrantes del Centro de Formación han estado interesados por retomar las actividades, ya que previamente fue una de las escuelas que iniciaron con más ímpetu cuando las clases eran presenciales.