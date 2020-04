Ofrece el gobernador Astudillo línea directa para tratar oportunamente los casos por coronavirus

El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores anunció la activación del número de asistencia 800 772 5834 COVITEL Guerrero, en el que se ofrece atención oportuna e información sobre el coronavirus. El número está disponible a toda la población a través de varias líneas que son atendidas por personal capacitado, además el Ejecutivo estatal giró instrucciones para que en este centro, haya un funcionario de la Secretaría de Salud para poder tomar decisiones en caso del reporte de alguna urgencia.



Sobre esta línea telefónica de atención, el gobernador explicó: ’Vamos a partir de este momento tener la operación de este teléfono, para que todas las personas que tengan alguna circunstancia, alguna duda, alguna inquietud, puedan llamar aquí. Ahí hay varias líneas y estas personas van a poder dar una orientación’.



Durante la videoconferencia que ofreció a las afueras de la Promotora Turística (Protur) y desde donde hizo una llamada en vivo para que la población conozca el funcionamiento de COVITEL, Astudillo Flores destacó en todo momento la coordinación de esfuerzos con las diferentes instancias del gobierno del estado para poder dar una respuesta oportuna en esta situación que se vive, en este contexto, dio a conocer que actualmente Guerrero continúa con cuatro casos confirmados, 14 negativos y 10 estudios en proceso, destacando que no ha habido un aumento como en otras partes del país.



El mandatario estatal enfatizó que Guerrero continúa en Fase 1 de la contingencia, por lo que pidió a la población seguir atentos y tomar en cuenta las recomendaciones correspondientes como lavarse las manos constantemente, mantener limpios los espacios, no tocarse la cara, estornudar o toser en la parte interna del brazo y guardar la sana distancia, entre otras.



Dejó en claro que aunque Acapulco sigue abierto, hay una serie de restricciones, que se recomienda acatar para poder evitar cualquier riesgo de contagio. Por ello pidió a los restaurantes, cines y lugares de concurrencia, no permitir la aglomeración de personas, además de que exhortó a los turistas y residentes a que si quieren visitar las playas, lo hagan, pero no en grupo, para evitar las concentraciones.



También dijo que como parte de estas medidas, se está realizando acciones de satinización del Acabús y de algunos puntos específicos del transporte público en Acapulco, se proseguirá con Chilpancingo, Iguala y con los demás municipios.



Informó además que hoy se sostuvo la reunión de Seguridad, en donde instruyó a las Secretarías de Salud y de Finanzas y Administración, para que se compren los materiales necesarios para dar atención a esta emergencia, tales como cubrebocas, gel antibacterial y demás insumos. Insistió en que hay una comunicación directa con las Coordinaciones Regionales de Salud, para poder estar atentos a cualquier situación extraordinaria.



En materia de turismo, Astudillo Flores dijo que giró instrucciones al titular de la dependencia, Ernesto Rodríguez Escalona para que organice una Línea de Turismo, es decir, una oficina de información para hoteles y centros turísticos, en Taxco, Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco, para que se sumen a los esfuerzos locales y se puedan conjuntar esfuerzos en torno a esta situación. ’Para que se puedan sumar a todo lo que ya de por sí existe’, agregó.



Entre otras cosas dijo que se está trabajando en el tema de la estrategia económica para poder superar la situación que se vive, por lo que en los próximos días se hará un anuncio relacionado con esto. Finalizó diciendo que todos los días se mantendrá una comunicación vía redes sociales con la población, esto con el fin de dar a conocer los avances en materia así como los casos registrados y cualquier otra información referente a esta situación.



Acompañaron al gobernador los secretarios de Salud, Carlos de la Peña Pintos; de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona y de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo.