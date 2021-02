Ofrece esposa de exgobernador panista regresar 7 millones robados para evitar cárcel

Un total de 7 millones de pesos que debían ser destinados a la construcción de un centro del DIF y que fueron a parar a cuentas personales de Brenda Ruacho, esposa del exmandatario panista de Baja California, Francisco Vega, podrían ser devueltos al erario, informó Jaime Bonilla, al señalar que la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la ex primera dama por los delitos de cohecho, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y peculado, va muy avanzada.



’La señora del exgobernador ya quiere regresar el dinero, está pidiendo que se le dé la oportunidad de regresar el dinero que se había robado’, expuso el mandatario estatal.



De esta forma, la esposa del último gobernador panista que ha tenido Baja California, busca resarcir el daño, devolver lo robado y frenar las acciones judiciales en su contra, sin embargo, estas acciones causaron mucho daño en el estado, indicó el Gobernador Bonilla, al recodar que gracias a los desvíos de recursos que realizó la administración anterior, instancias como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) resultaron afectadas.



’Por ejemplo lo de la UABC, tener completamente abandonada a la UABC sin darle los recursos para las mejoras en las instalaciones(…), porque el gobierno del estado no les daba lo que les correspondía, casi 2 mil millones de pesos’, puntualizó.



Bonilla Valdez indicó que además de saldar la deuda que dejó la administración anterior, el compromiso no terminó y por ello donó el Centro de Gobierno para que la UABC pueda ampliar la matrícula de medicina.Carolina Vázquez | PSN En Línea