Ofrece Gobierno de Coacalco descuentos a contribuyentes cumplidos en pago de agua 2021

El Gobierno de Coacalco, que encabeza el Presidente Municipal Darwin Eslava, brinda importantes beneficios a la ciudadanía, en especial a las y los contribuyentes cumplidos, con descuentos en enero de hasta 12 por ciento en el pago de agua.



Durante la 90 sesión de Cabildo se aprobaron las siguientes bonificaciones, que aplicará el organismo descentralizado Sapasac a favor de las y los coacalquenses: por pronto pago las bonificaciones son de 8, 6 y 4 por ciento para los meses de enero, febrero y marzo respectivamente.



A esto se suma una bonificación especial a usuarios cumplidos, es decir, aquellos que van al corriente durante los últimos dos años, con 4 por ciento en enero y 2 por ciento en febrero.



Además, habrá un descuento de hasta 38% para usuarios pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos, personas físicas que no perciban tres salarios mínimos, asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia pública o privada, asociaciones culturales, instituciones de enseñanza pública y otros contribuyentes que realicen actividades no lucrativas.



Igualmente existe una compensación de hasta 100% en multas y recargos, en 2020 y años anteriores para usuarios pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos, personas físicas que no perciban tres salarios mínimos, asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia pública o privada, asociaciones culturales, instituciones de enseñanza pública y otros contribuyentes que realicen actividades no lucrativas.



SAPASAC informa que cuenta con todas las medidas sanitarias que se establecieron por la contingencia sanitaria por lo que solicita a la ciudadanía acudir con cubrebocas, respetar la sana distancia y usar gel antibacterial.



Para realizar los pagos, los contribuyentes pueden acudir a las cajas que se ubican en Parque Residencial, Cabecera Municipal, Bosques del Valle, San Rafael, Villa de las Flores y las oficinas centrales en Zarzaparrillas. De igual forma, cuenta con el servicio de pago en línea a través de la página web www.sapasac.com/pagos/index.html o a través de la App ’Sapasac’ (disponible solo para Android).



El organismo pone a disposición el WhatsApp 5620323050 para resolver dudas.



