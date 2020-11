Ofrece orquesta filarmónica mexiquense homenaje a Ennio Morricone

La Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM) presentó su Programa 5 de la Temporada 6 en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), donde se rindió un homenaje al compositor italiano Ennio Morricone.



El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, reanuda las actividades culturales en los distintos recintos del estado, con todas las medidas sanitarias para que las y los mexiquenses disfruten en familia de las actividades artísticas.



En el concierto, la Directora de la OFM, Gabriela Díaz Alatriste, agradeció al Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y a la Secretaria de Cultura y Turismo, Marcela González Salas, por su apoyo y abrir para la OFM un espacio como la Sala de Conciertos ’Elisa Carrillo’.



’Ha sido un año difícil, hacer estos conciertos ha sido verdaderamente un logro, un logro que ustedes estén aquí, que estemos disfrutando de la música, en este espacio tan hermoso y por el tamaño, podemos hacerlo, estamos muy contentos de tenerlos aquí’, señaló.



Apuntó que, si bien las actividades que se tenían planeadas como festivales y la celebración de los 250 años del natalicio de Beethoven no se pudieron realizar, se hace un esfuerzo para presentar diferentes piezas en los programas.



El homenaje de Ennio Morricone (10 de noviembre de 1928-6 de julio de 2020), se realizó por ser una persona creativa, con gran ingenio para la música cinematográfica y se interpretaron las piezas de ’Érase una vez en América’, ’1900’, ’Cinema Paradiso’ y ’La Misión’.



También conformaron el programa la ’Sinfonía No. 1 en Re Mayor’, de Franz J. Haydn, la ’Sinfonía No. 1 K.16’ de Wolfgang A. Mozart, y ’El idilio de Sigfrido’, de Richard Wagner.



El próximo concierto será el domingo 29 de noviembre a las 12:30 horas, con todas las medidas sanitarias correspondientes.



El CCMB está ubicado en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco, Km 14.3, esquina General Manuel González, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.