Ofrece Secretaría de Educación curso en línea para presentar examen de ingreso al bachillerato

Toluca, Méx.- 15 de junio 2020.- El sistema educativo en el Estado de México se encuentra en un proceso administrativo inédito, en el que más de 255 mil estudiantes egresados de la secundaria realizan en línea un curso de preparación para el examen de admisión al Nivel Medio Superior, donde puedan continuar sus estudios.



El objetivo es dar continuidad al calendario escolar y respetar las medidas sanitarias de sana distancia que dictan las autoridades de salud, para evitar contagios por Covid-19 entre la comunidad escolar, señaló el subsecretario de Educación Media superior del Estado de México, Israel Jerónimo López.



La intención del secretario del Educación del Estado de México, Alejandro Fernández Campillo, es que mientras el semáforo de contagios por Covid-19 siga en rojo no podemos suspender trámites y servicios educativos para no retrasar actividades como graduaciones, titulaciones o inscripciones, dijo el titular de la SEMS durante una reunión virtual con los subsistemas.



En el caso particular del nivel bachillerato, los Centro de Bachillerato Tecnológico, Colegio de Educación Profesional del Estado de México (Conalep), Escuelas Preparatorias Oficiales (EPO), Telebachillerato Comunitario, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM) y el Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM), tienen capacidad para más de 200 mil alumnos de nuevo ingreso.



Además de la oferta que tienen instituciones autónomas como la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Adicionalmente, a través de Servicios Educativos Integrados al estado de México (SEIEM), se ofrece la Prepa Abierta, que en 2019 recibió a más de 12 mil 800 alumnos.



Esto nos permite decir que el Estado de México tiene la matrícula escolar más grande del país, y la capacidad de sobra para ofrecer educación media a los estudiantes mexiquenses e incluso de entidades vecinas, señaló el funcionario.



El 5 de junio pasado se anunció la tercera convocatoria del curso de preparación para el ingreso al nivel medio superior, dirigida a estudiantes del tercer año de secundaria y/o aspirantes que deseen prepararse para realizar el examen de admisión y que no hayan participado en las dos primeras convocatorias, en las cuales hubo un registro de 23 mil estudiantes.



Quienes se inscribieron al curso, deberán realizar una prueba diagnóstica entre el 5 y el 18 de junio, posteriormente tendrán acceso a un material de estudio para que el 30 de julio presenten de manera virtual el examen diagnóstico final y los resultados se darán a conocer el 6 de agosto, todo el proceso será vía correo electrónico.



Posteriormente al examen diagnóstico, se pondrán a su disposición materiales didácticos en distintos formatos para que las y los estudiantes puedan consultarlos de manera permanente, mientras llega la fecha en que deben presentar el examen de ingreso de Comipems entre los días 8 y 16 de agosto según el registro que hayan realizado previamente.



La subsecretaría de Educación Media Superior también pone a disposición el correo electrónico [email protected], para dudas y/o aclaraciones de dicho proceso.