Ofrece UAGro opciones a quienes no alcancen a entrar a la Preparatoria 13

Por la alta demanda de espacios en la Preparatoria Número 13, los estudiantes que no alcancen cupo para el regreso de clases a distancia, serán inscritos en otra escuela de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) para que no pierdan el ciclo escolar, dio a conocer el rector Javier Saldaña Almazan.



En su participación durante la transmisión sobre de la actualización de casos Covid-19, detalló que no habrá examen de admisión en las 47 escuelas de la entidad.



Sin embargo, dijo que en las preparatorias 11 ubicada en Tlapa de Comonfort, la 33 de Chilpancingo y la Prepa 13 de Zihuatanejo se tendrá un ingreso reglamentado. Explicó que se hará una lista y todos los alumnos con promedios del 8 al 10 tendrán su espacio asegurado.



Por la alta demanda en algunas preparatorias, añadió Saldaña, será necesario ofrecer la educación en línea, ’ya lo hablamos con el Secretario de Educación Guerrero porque si en Zihuatanejo no alcanzan los espacios los vamos agregar a otro subsistema educativo, y así en los lugares que sea necesario’.



Lo mismo aplica para los Cetis, Cebtis, Cetmar, Bachilleres, Conalep de Guerrero donde los alumnos serán recibidos sin necesidad de examen o ficha para que nadie se quede sin estudiar.



Para la prepa 13 de Zihuatanejo tampoco se pedirá el certificado médico para inscribirse o reinscripción, y se solicitará hasta que se regrese a clases presenciales.



Los certificados de estudio los tienen los directores y se los harán llegar a los jefes de grupo para que los distribuyan.



En el caso de los de nuevo ingreso a la preparatoria, bastará con que entreguen copia del certificado, y el original se puede entregar hasta el regreso a las aulas.



También habló del nivel superior, del que asegura más del 80 por ciento de universidades darán pase automático en áreas de ciencias sociales, humanidades e ingeniería.



